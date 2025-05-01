هزاع بن زايد يلتقي أعيان وأهالي سويحان وناهل في مجلس سويحان بمنطقة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، اليوم، أعيان وجموع المواطنين من أهالي سويحان وناهل، في مجلس سويحان في منطقة العين، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.

وتبادل سموّه والحضور، في مستهل اللقاء، الأحاديث الودية التي تعكس عمق الصلات التي تربط القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكّد سموّه، خلال اللقاء، حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على التواصل الدائم مع المواطنين في مختلف المناطق والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها، وأهمية دفع عجلة الجهود الرامية إلى تعزيز جودة حياتهم والارتقاء بها في مختلف المجالات، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية نوعية في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مستوى الدولة، وسعياً إلى مواكبة تطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً.

وأشار سموّه أيضاً إلى أهمية المضي قُدُماً في تنفيذ الخطط التنموية الموضوعة لمنطقتَي سويحان وناهل، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استدامة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أثر إيجابي ملموس يعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي.

ومن جانبهم، عبّر الحضور من أعيان وأهالي سويحان وناهل عن بالغ سعادتهم بلقائهم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الحكيمة لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين في مختلف المجالات.