طحنون بن زايد يلتقي تيم فيريس ونافال رافيكانت

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، تيم فيريس ونافال رافيكانت.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ناقشت مع تيم فيريس، ونافال رافيكانت أهمية الإنتاجية والتعلم الذاتي، والتطورات في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، وسبل تسهيل الوصول إلى الأدوات والمنصات الرقمية».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نعمل مع مختلف الشركاء لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية بما يسهم في دعم قدراتنا جميعاً للتكيّف مع عالم سريع التغير».