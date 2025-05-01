اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يلتقي تيم فيريس ونافال رافيكانت

0 نشر
0 تبليغ

  • طحنون بن زايد يلتقي تيم فيريس ونافال رافيكانت 1/2
  • طحنون بن زايد يلتقي تيم فيريس ونافال رافيكانت 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، تيم فيريس ونافال رافيكانت.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ناقشت مع تيم فيريس، ونافال رافيكانت أهمية الإنتاجية والتعلم الذاتي، والتطورات في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، وسبل تسهيل الوصول إلى الأدوات والمنصات الرقمية».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نعمل مع مختلف الشركاء لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية بما يسهم في دعم قدراتنا جميعاً للتكيّف مع عالم سريع التغير».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا