نهيان بن مبارك يزور معرض سوق السفر العربي 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد الحدث الأبرز في صناعة السياحة على مستوى المنطقة والعالم، حيث يستقطب أكثر من 2800 جهة عارضة من 166 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 55,000 زائر من المتخصصين والمهتمين بالقطاع.

وكان في استقبال معاليه عدد من كبار المسؤولين والمنظمين، حيث استهل جولته بجناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، واطلع على أبرز المبادرات التي تقدمها الإمارة في الترويج لمقوماتها الثقافية والتراثية والسياحية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتنوع الثقافي.

وزار معاليه جناح شركة طيران الإمارات، حيث كان في استقباله سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، واطلع معاليه على أحدث الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة للارتقاء بتجربة المسافرين، إلى جانب خططها التوسعية في أسواق السفر الدولية.

وتضمنت الجولة زيارة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الذي يسلّط الضوء على أبرز المقومات السياحية التي تتميز بها الإمارة، والمبادرات الاستراتيجية التي تُسهم في دعم أهداف "رؤية دبي الاقتصادية 2033"، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والأعمال.

وتوقّف معاليه في جناح المملكة العربية السعودية، حيث اطلع على أحدث مشاريع "روح السعودية"، والخطط الوطنية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أهم وجهات السفر المستدامة في العالم، عبر الاستفادة من تنوعها الطبيعي والثقافي الغني.

كما زار معاليه جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، واطلع على الجهود المتقدمة التي تبذلها الإمارة لتطوير منظومتها السياحية المتكاملة، وتعزيز الترويج لمواقعها الثقافية والطبيعية، مما يعزز مكانتها كمركز متميز للسياحة الثقافية والعائلية في المنطقة.

وشملت الزيارة عددًا من أجنحة الفنادق العالمية والإقليمية، حيث استمع معاليه إلى شروحات من ممثلي هذه العلامات حول التوجهات الحديثة في قطاع الضيافة، واستراتيجيات تقديم تجارب إقامة مستدامة ومتكاملة تُلبي تطلعات المسافرين المعاصرين.

وصرّح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلاً إن النجاحات المتواصلة التي تحققها الإمارات في قطاع السياحة تُجسد الرؤية الطموحة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حيث أرست قيادتنا دعائم تنموية متينة جعلت من الإمارات وجهة مفضلة على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف معاليه "يسعدني أن أكون اليوم في قلب هذا الحدث الدولي المهم، الذي يعكس بوضوح التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع السياحة بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومجالاً رئيسيًا لتجسيد قيم التسامح والانفتاح والتواصل بين الثقافات".

وقال " لقد سرّني ما اطلعت عليه من مبادرات نوعية ومشاريع مبتكرة تعكس نضج هذا القطاع وحرص الجهات المشاركة من مختلف دول العالم على بناء مستقبل مشترك قائم على الاستدامة والابتكار وإنني على ثقة بأن هذا المعرض سيسهم بشكل فاعل في رسم ملامح مستقبل السياحة الإقليمية والعالمية".

وفي ختام زيارته، عبّر معاليه عن شكره وتقديره للجهات المنظمة، وعلى رأسها مركز دبي التجاري العالمي، على جهودهم المتميزة في تنظيم هذا الحدث الدولي بحرفية عالية، تعكس الصورة المشرقة لدولة الإمارات أمام العالم.

ويُقام معرض سوق السفر العربي هذا العام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، حيث يُركّز على أهمية التعاون العابر للحدود والقطاعات في بناء قطاع سفر أكثر شمولاً واستدامة.