الامارات | محمد بن راشد: عندما يضخ المستثمرون أموالهم في اقتصادنا.. نعلم أننا في الطريق الصحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بجولة في سوق السفر العربي في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي في دبي … سوق سفر تشارك فيه 166 دولة و55 ألف متخصص في قطاع السفر والسياحة العالمي …

بحمد الله استمرت دولة الإمارات في أداء سياحي غير مسبوق وسجلت رقماً قياسياً باستقبال 30.7 مليون سائح العام السابق".

وتابع سموه: "وبلغ اجمالي الانفاق السياحي حوالي 250 مليار درهم … وستستقبل مطارات الدولة هذا العام أيضاً رقماً قياسياً يبلغ 150 مليون مسافر .

هناك مقولة شهيرة تقول people vote with their feet أي أن الناس تصوت لك بحركتها".

وأكد سموه قائلا: "عندما يتحرك السياح تجاه دولتك .. وينتقل رجال الأعمال نحو بلادك .. ويضخ المستثمرين أموالهم في اقتصادك .. نعلم أننا في الطريق الصحيح . ونعلم بأن نموذجنا ضمن الأفضل عالمياً.. ونهنىء أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم .. وبشهادة العالم".