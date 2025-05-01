رويال لاونج للعقارات تعلن عن افتتاح فرعين جديدين في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة رويال لاونج للعقارات رسميًا عن افتتاح فرعين جديدين لها في إمارة أبوظبي، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة توسعها المستمر داخل قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.

عزّزت شركة رويال لاونج للعقارات حضورها في العاصمة من خلال افتتاح فرع جديد في مركز AD Hub

الواقع داخل المجمع الرياضي في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النمو المستمرة التي تنتهجها الشركة بهدف تعزيز سهولة الوصول، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتوسيع حضورها في السوق.

وبانضمام هذا الفرع، أصبحت شركة رويال لاونج للعقارات تدير الآن ثلاثة فروع في مختلف أنحاء أبوظبي: مكتب AD Hub الذي تم افتتاحه مؤخرًا، والفرع القائم في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات ويعمل منذ عام 2022، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي الجديد في برج مكين بمنطقة الزاهية.

وبهذا التوسع، يرتفع عدد فروع شركة رويال لاونج للعقارات في أبوظبي إلى ثلاثة، بما في ذلك المكتب الرئيسي القائم منذ سنوات في برج مكين بمنطقة الزاهية.

وقالت الشركة في بيان لها: "يمثل افتتاح هذه المكاتب الجديدة استجابةً للطلب المتزايد على خدمات عقارية راقية تركّز على العملاء، ضمن المناطق الحيوية وذات القيمة العالية في أبوظبي. ونحن ملتزمون بتقديم حلول عقارية مصممة خصيصًا، من خلال نهج عملي وفهم عميق لكل مجتمع نخدمه".

وقد تزامن هذا الإعلان مع احتفالات يوم العمال، حيث خصصت الشركة تحية خاصة لموظفيها، تقديرًا لدورهم المحوري في دعم النمو المستدام وضمان جودة الخدمة على مدار السنوات. وأكد البيان أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تفاني فرق العمل التشغيلية، وموظفي الدعم، ومستشاري العقارات.

وبالإضافة إلى أنشطتها العقارية الأساسية، توسعت رويال لاونج للعقارات لتشمل مجالين تجاريين آخرين تحت القيادة ذاتها، وهما "فايبس ميديا لاونج"، وهي وكالة إبداعية نسائية مقرها مدينة مصدر، و"مايك بيوتي لاونج"، صالون تجميل فاخر يقع في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات.

وأوضحت الشركة أن التآزر بين القطاعات، والقيم القيادية المشتركة، والاستثمار في الكفاءات البشرية، تظل من الركائز الأساسية لفلسفتها المؤسسية، مما ساهم في تحقيق نمو ثابت حتى أثناء التوسع إلى مجالات جديدة.

وأكدت الشريكة الإدارية في رويال لاونج للعقارات، رندا مصطفى، التزام الشركة بالتوسع المسؤول القائم على الجودة والتفاعل المجتمعي، وأضافت: "ننظر إلى كل مكتب جديد ليس فقط كفرصة تجارية، بل كمنصة لخدمة المجتمعات بفعالية أكبر، وبناء ثقة طويلة الأمد مع عملائنا".

الفرعان الجديدان أصبحا الآن جاهزين بالكامل ويستقبلان الزوار، حيث يقدمان خدمات تتنوع بين تأجير العقارات السكنية وبيعها، والاستشارات التجارية، وإدارة الأصول.

وتتطلع الشركة في المرحلة المقبلة إلى تعزيز وجودها في أبوظبي بشكل أكبر، واستكشاف فرص شراكات جديدة ومبادرات تطويرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن المتوقع صدور إعلانات إضافية حول مشاريع جديدة ومبادرات دخول السوق خلال الربع الثالث من عام 2025.

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