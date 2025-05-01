الامارات | 58 شاغرا وظيفيا في بنك دبي الإسلامي خلال يوم مفتوح للتوظيف في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، يومًا مفتوحًا لإجراء المقابلات الوظيفية، وذلك في مجمع القرآن الكريم بإمارة الشارقة.

واستهدف اليوم المفتوح توظيف المواطنين لشغل 58 وظيفة شاغرة في مجالات متعددة ضمن القطاع المصرفي، وشمل التخصصات للحاصلين على مؤهلات الثانوية العامة، الدبلوم، والجامعية، مما أتاح فرصًا مهنية متنوعة لفئات مختلفة من الباحثين عن عمل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، ودعم مشاركة الكفاءات الإماراتية في المجالات المصرفية والمالية، تماشيًا مع مستهدفات مبادرات التوطين الهادفة إلى تمكين وتأهيل المواطنين للمنافسة في سوق العمل.

وأكدت دائرة الموارد البشرية أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية في مجال التوظيف، ويجسّد تكامل الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين لتمكين الكفاءات الوطنية من الوصول إلى الفرص المناسبة، وتحقيق الاستقرار والتطور المهني.