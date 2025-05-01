الامارات | قرقاش: لبنان يستعيد موقعه العربي والدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 مايو 2025

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، كانت ناجحة وتشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال قرقاش عبر منصة "إكس": "زيارة ناجحة للرئيس جوزيف عون إلى الإمارات ولقائه بصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، تأكيد على عمق العلاقات الأخوية وتعزيز الاتصالات بين البلدين".

وشدد معاليه على إيمان دولة الإمارات ببدايات لبنان المبشرة، قائلاً: "نؤمن ببدايات لبنان المبشرة وندعمها ونقف دوماً مع أمنه واستقراره وسيادته وتطلعات شعبه".

واختتم قرقاش تصريحه بالتأكيد على أن لبنان يستعيد موقعه العربي والدولي، معبراً عن تطلع الإمارات إلى مستقبل من التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.