الامارات | "الموارد البشرية والتوطين": 3 فئات يمكنها الاشتراك الاختياري في نظام الادخار البديل عن مكافأة نهاية الخدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الاشتراك في نظام الادخار البديل عن مكافأة نهاية الخدمة اختياري لأصحاب العمل وإلزامي على العمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام، فيما لا يحق للعامل التسجيل في نظام الادخار إلا في حال تم تسجيله من قبل جهة العمل.



وأكّدت الوزارة "في العدد الجديد من مجلة سوق العمل" أن نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، يتيح المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقلون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية والمنشآت والشركات التابعة لها، إضافة إلى المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن، واستعادتها في شكل مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفق التشريعات السارية في الدولة.



ويوفر نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية، كما يسهم في زيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات العالمية، وتعزيز الاقتصاد المحلي وإقامة أصول محلية وإنعاش حركة الاستثمارات.