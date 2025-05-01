الامارات | حمدان بن محمد: هدفنا بدبي توفير أفضل بنية تحتية من نوعها في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: هدفنا بدبي توفير أفضل بنية تحتية من نوعها في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من ورشة «جسور التواصل»، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بمشاركة 50 هيئة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين العقاريين، وحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من المستشارين والخبراء العالميين والمهندسين، بهدف تعزيز التواصل بين الهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حول البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمات التنقل والمواصلات التي تعدّ المحرك الرئيس للاقتصاد، وعصب التنمية الشاملة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم جانباً من ورشة (جسور التواصل)، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 50 هيئة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين العقاريين، إلى جانب أكثر من 100 مستشار وخبير ومهندس.. ركز الحدث على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية والشركاء والمجتمع، فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمات التنقل والمواصلات، التي تعدّ المحرك الرئيس للاقتصاد، وعصب التنمية الشاملة، كما استعرضت الهيئة مشاريعها ومبادراتها الحالية والمستقبلية».

وأضاف سموه: «خلال 19 عاماً استثمرت حكومة دبي 150 مليار درهم في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل، فهدفنا واضح في توفير أفضل بنية تحتية من نوعها في العالم، وندرك التحديات المتعلقة بهذا القطاع، خاصة ملف الازدحام والكثافة المرورية، ونواصل تطبيق حلول مبتكرة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز من جودة الحياة في دبي».

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله موقع ورشة (جسور التواصل) في منتجع فورسيزونز جميرا، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، واستمع سموّه في مستهل الزيارة إلى شرح عن الورشة التي تهدف إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحديداً المطورين العقاريين، لتعزيز جهود التنمية الشاملة في إمارة دبي، لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة فـي العالم، وتتضمن الورشة استعراض الخطة الشاملة للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، ومناقشة الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات الكثافة المرورية، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، وتحقيق السعادة واستدامة جودة حياة الناس.

وأكد مطر الطاير، خلال كلمته الافتتاحية للورشة، أن تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، يحظى بدعم القيادة الرشيدة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الاستثمار في البنية التحتية يعد المحرك الرئيس للاقتصاد ودعم الازدهار، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنفاق حكومة دبي على القطاع أكثر من 150 مليار درهم خلال 19 سنة.

الكثافة المرورية

ولخّص مطر الطاير أسباب الكثافة المرورية التي تشهدها الطرق، في النمو السريع الذي تشهده إمارة دبي، مقارنة بالمدن العالمية، حيث تجاوز معدل النمو السكاني في الإمارة 6% خلال آخر 10 سنوات، مقارنة بـ1.1% عالمياً، ويتوقع أن يرتفع عدد السكان في دبي خلال فترة النهار، إلى ثمانية ملايين نسمة في 2040، كما ارتفع عدد السياح عام 2024، إلى 18 مليون زائر، بزيادة 9%، مقارنة بعام 2023، وكذلك زيادة عدد المركبات المسجلة في دبي، لتصل إلى 2.5 مليون مركبة، تشكل 50% من إجمالي عدد المركبات المسجلة في دولة الإمارات عام 2024، إلى جانب اختلاف سلوك السائقين على الطريق، نتيجة للتنوع الكبير في ثقافة السكان، وغياب ثقافة ساعة الذروة لدى الجمهور، والتخطيط المسبق لرحلاتهم، وهو ما يتسبب في ارتفاع كثافة المركبات على المحاور الرئيسة، موضحاً أنه على الرغم من النمو الكبير في الأحجام المرورية، فإن دبي حققت نتائج متميزة في معدل زمن الرحلة مقارنة بالمدن العالمية المماثلة مثل سنغافورة، ولندن، وسيدني، ومونتريال، وذلك وفقاً للتقارير السنوية لتحليل الحركة المرورية (TomTom).

الحلول المستدامة

وأكد الطاير أن حل تحدي ارتفاع الكثافة المرورية، يتطلب التركيز على الحلول المستدامة، وأهمها تطبيق السياسات التي تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، بنسبة تراوح من 20 إلى 30%، وجرى اعتماد عدد من السياسات، أهمها الدوام المرن والعمل عن بعد، والتعرفة المرنة للطرق والمواقف، والتوسع في حظر حركة الشاحنات، حيث أسهم تطبيق التعرفة للطرق، فـي خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9%، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق خطة شاملة لمواكبة نمو المدينة، وستنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكثر من 30 مشروعاً استراتيجياً للطرق والنقل، بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار درهم، تشمل تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يخدم تسع مناطق حيوية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، وسيسهم في خفض الكثافة المرورية في تلك المناطق بنسبة 20%، وكذلك تطوير عدد من محاور الطرق الرئيسة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وسهولة التنقل في إمارة دبي، التي تخدم ثمانية ملايين نسمة حتى عام 2040.

وقال: «تعزيزاً للكفاءة التشغيلية لمنظومة الطرق والنقل الجماعي، وتقليل العبء الإداري على الجهاز الحكومي، دعمت حكومة دبي التحول التجاري لخدمات البنية التحتية والنقل، حيث جرى تأسيس أربع شركات، هي: سالك، ودبي تاكسي، وباركن، ومدى ميديا، وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية 70 مليار درهم».

وأوضح أن معالجة تحديات الحركة المرورية والتنقل، تتطلب تعزيز العمل المشترك، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة الخطط مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التخطيط المتكامل للمناطق والتوزيع المتوازن لمرافق الخدمات، حيث يعد التخطيط الحضري من أكثر الآليات فعالية في معالجة تحديات الحركة المرورية، وذلك لشموليته وتغطيته مختلف محاور التنمية، وكذلك التعاون في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد، وتفريق ساعات الدوام المدرسي، والتعليم عن بُعد، إلى جانب تعزيز ربط المناطق التطويرية مع شبكات الطرق والنقل القائمة فـي إمارة دبي، لضمان التنقل السهل، والتوسع فـي توظيف تقنيات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم أفضل لاحتياجات المجتمع.

جلسة حوارية

وتضمّنت ورشة «جسور التواصل»، جلسة حوارية، شارك فيها رؤساء ومديرو عموم الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي: «في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهدت الإمارة تطورات متسارعة، لاسيما في بنيتها التحتية التي أسهمت في تعزيز مكانتها وزيادة جاذبيتها العالمية، وضمان نمو اقتصادها وقطاعها السياحي، وتلعب هيئة الطرق والمواصلات دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، بما يضمن سهولة التنقل في جميع أنحاء المدينة، وهو ما يعزز مكانتها كأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأوضح أن المشاركة في ورشة عمل جسور التواصل تؤكد التزام الدائرة تعزيز تجربة سكان المدينة وزوارها، إذ أتاحت هذه الفعالية المجال للتنسيق فيما يتعلق بالأولويات المستقبلية، وضمان استمرار الجهود المشتركة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

التنسيق الاستباقي

بدوره، أكد المدير العام لبلدية دبي بالإنابة، مروان أحمد بن غليطة، أهمية التنسيق الاستراتيجي بين مختلف الجهات الحكومية والمطورين، لضمان استدامة النمو العمراني في إمارة دبي، دون التأثير في كفاءة البنية التحتية، مشيراً إلى أن بلدية دبي كانت ولاتزال الجهة المعنية بتحديد استخدامات الأراضي واختيار المناطق، بما يتماشى مع رؤية المدينة واحتياجاتها المستقبلية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في قيادة المشهد العمراني لمصلحة المطورين الذين أسهموا بمشاريعهم في دفع عجلة التطوير بوتيرة متسارعة.

وقال بن غليطة: «أدت المشاريع والنمو العقاري الكبير دوراً رئيساً في تحفيز الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة عالية، إذ شهدنا العديد من مشاريع الطرق التي جرى تنفيذها نتيجة التنسيق الاستباقي بين الجهات، وفي مقدمتها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وغيرهما من الشركاء، وأدى ذلك إلى تعزيز الترابط، وتسهيل حركة التنقل، ورفع مستوى الخدمات في هذه المناطق التطويرية».

وأضاف: «تمثل خطة دبي الحضرية 2040 الإطار المرجعي لضمان النمو المستدام، من خلال تعزيز الترابط بين المشاريع، وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع المستقبلي، مشيراً إلى أن التطور يحتاج إلى تعزيز التنسيق لقيادة التخطيط الحضري، بما يضمن استفادة المجتمع من النمو العقاري، في حين لا يقتصر التعاون بين الجهات المعنية على تنفيذ المشاريع الحالية، بل يمتد إلى استشراف المستقبل، والتخطيط لمنظومة تنقل ذكية».

تنوع الثقافات

من جانبها، قالت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي: «يشكل تنوّع الثقافات في دولة الإمارات فرصة متميزة للتواصل المستمر مع مختلف الجاليات، بهدف عرض قيم الدولة عبر رسائل واضحة، تعبّر عن روح المجتمع الإماراتي، وتُوجه إلى أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل بتجانس تام».

وأكدت أهمية التركيز على إيصال رسائل إعلامية مباشرة وواضحة، معتبرة ذلك مسألة تتطلب جهداً مشتركاً، يشمل مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الإعلامية، التي تبذل جهوداً نوعية في إيصال هذه الرسائل بمختلف اللغات، ومن خلال وسائل متعددة، لاسيما الإعلام الرقمي الذي يحظى بأهمية متزايدة، نظراً لقدرته على الوصول إلى شرائح وفئات عمرية متنوعة.

واختتمت منى المرّي قائلة: «إن وجود العديد من الجنسيات وتنوع الثقافات في دبي يؤكد المكانة الرائدة للإمارة نموذجاً يُحتذى عالمياً في القدرة على تحقيق تناغم فريد لمجتمع له هدف واحد، هو النجاح وتحقيق الإنجازات على مختلف المستويات، سواء الفردية منها أو المؤسسية، وهو ما يسهم في تعزيز روح التنافس، والسعي لتحقيق نجاحات ملهمة على كل الصعد، ويسهم في ما تشهده دبي من نمو مستمر كمركز رئيس لاستقطاب المواهب ومؤسسات الأعمال في مختلف التخصصات من حول العالم».

استخدامات الأراضي

وأكدت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، أهمية إعادة النظر في طريقة توزيع واستخدامات الأراضي، والربط بين مناطق سكن أولياء الأمور واحتياجاتهم من المناهج التعليمية والمدارس والرسوم الدراسية، إذ لوحظ انخفاض الازدحامات المرورية مع الإجازات في المدارس، وعودتها مع بدء العام الدراسي.

وقالت ميران: «نتطلّع إلى اليوم الذي نرى فيه الطلاب يصلون إلى مدارسهم مشياً على الأقدام، أو باستخدام وسائل التنقل الفردية المستدامة، دون الحاجة إلى استخدام المركبات».

حلول ذكية

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «نقدّر ونثمّن الجهود المستمرة لهيئة الطرق والمواصلات في تطوير البنية التحتية الحضرية العالمية في دبي، بما يتماشى مع الأهداف الرئيسة لمخطط دبي الحضري 2040، من خلال جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، لتعزيز الوعي، وتسهيل الحوار المفتوح، ومعالجة التحديات، وتقديم الحلول الذكية المدفوعة بالتكنولوجيا، تلعب الهيئة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التنقل في إمارة دبي ومجتمعاتها المتنامية».

وأضاف: «يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بتعزيز علاقات التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، في الوقت الذي تعمل الهيئة نحو تحسين تدفق حركة المرور، وتوسيع شبكات الطرق، لضمان تجربة تنقل سلسة وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، ما يسهم في جعل دبي الوجهة المفضلة للعمل والعيش والزيارة».

تضافر الجهود

وقال المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي: «تأتي مشاركتنا في ورشة جسور التواصل انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم رؤية دبي وتوجهاتها المستقبلية».

وأكد أن «تضافر الجهود وتبادل الخبرات هو السبيل الأمثل لتحقيق التميز المؤسسي، وتقديم خدمات ترتقي بتطلعات المجتمع، وإعمار تفخر بكونها طرفاً في هذه الحوارات البنّاءة التي ترسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لدبي».

التخطيط الاستباقي

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، أميت كوشال: «نسعى لتقديم حلول مبتكرة تترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة دبي بين أهم المدن العالمية الرائدة». وأضاف: «تُسهم ورشة العمل في دفع الأولويات التنموية قدماً، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لضمان بيئات حضرية مستدامة للأجيال القادمة، وتجسّد شراكتنا المستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات التزامنا المشترك بتطوير بنية تحتية متميزة، تُسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء».

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «إن وتيرة النمو السريعة في دبي تتطلب حلول نقل تواكب هذه الطموحات، في مطارات دبي، نعتبر الوصول السلس إلى وسائل النقل الأرضية أساساً لقدرتنا على توفير رحلات سلسة وفعالة للملايين من الضيوف، فالمطار يمثل نقطة انتقال من وسائل النقل الأرضية، سواء البرية أو عبر القطارات، أو السفر الجوي، ومن هنا فإن الحلول المتكاملة التي تعتمد على الشراكات أمر بالغ الأهمية، من خلال شراكتنا الوثيقة مع هيئة الطرق والمواصلات، لاسيما فيما يتعلق بالنقل العام عالي السعة، وتخفيف الضغط على الممرات الرئيسة مثل طريق المطار، فإن ذلك ليس مهماً فقط من الناحية التشغيلية، بل يعد أمراً أساسياً لمستقبل المدينة، ومع استعدادنا للمرحلة المقبلة من توسعات المطار، فإن التنسيق بين استراتيجيات الطيران والتنقل الحضري سيكون ضرورياً للحفاظ على ريادة دبي العالمية».

الإسكان الميسّر

وتحدّث المدير التنفيذي للعقارات في «مجموعة وصل»، راشد محمد، عن توفير بدائل إسكان ميسرة، تسهم في تقليل حركة التنقل بين أماكن السكن والعمل، وقال: «توفر دبي حوافز كبيرة لتوفير الإسكان المناسب لمختلف شرائح المجتمع»، مشيراً إلى أن «المطورين العقاريين ينظرون عند تنفيذ أي مشروع إلى سعر الأرض، وتكلفة البناء، والعائد من هذا الاستثمار، ونحن نتطلع إلى إدراج شركات جديدة في تطوير القطاع العقاري، واستخدام التقنيات الحديثة، واعتماد مواصفات جديدة للبناء، تسهم في تقليل تكلفة البناء، وتعزز جاذبية دبي للمستثمرين العالميين في مجال التطوير العقاري».

6 محاور

ناقشت ورشة «جسور التواصل» ستة محاور رئيسة، هي: تقليل عدد ومدة الرحلات وتخطيط المناطق، وسياسات العمل المرن والعمل عن بُعد، والتوسع في توفير وسائل النقل الجديدة، وأنظمة طرق ذكية واستباقية، وتعزيز الوعي لدى الجمهور عن الازدحامات وإدارة التوقعات، والتخطيط المشترك والمشاريع التطويرية.

وشارك المديرون التنفيذيون والمستشارون والخبراء العالميون والمهندسون في مناقشة محاور الورشة، حيث جرى استعراض جهود وخطط هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير خيارات تنقل متنوعة وسهلة للسكان والزائرين، إلى جانب استعراض السياسات، التي أقرت أخيراً، مثل سياسة العمل عن بُعد، والدوام المرن، والتعرفة المرنة للطرق والمواقف، كما جرى الاستماع إلى وجهات واقتراحات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين، وطرح الأفكار والمبادرات المبتكرة والمشاريع المشتركة، التي تسهم في دعم منظومة التنقل في إمارة دبي، وتخدم مختلف المناطق، وتلبي احتياجات السكان، وتواكب النمو السريع الذي تشهده الإمارة.

التوازن بين العرض والطلب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «كريم»، مدثر شيخة، أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي أسهمت في تمكين شركات مثل «كريم» من العمل بكفاءة عالية، بفضل البنية التحتية المتقدمة، والدعم التنظيمي، ورغم بساطة خدمات التنقل الظاهرة، فإن عمليات تقنية معقدة تُدار في الخلفية لتحسين الكفاءة وتقليل الازدحام، منها التعيين الاستباقي للحجوزات، وأضاف: «من أبرز إنجازاتنا تطبيق (التسعير في أوقات الذروة)، لضبط التوازن بين الطلب والعرض، ونحن نؤمن بأهمية جعل خدمات النقل ميسورة الكلفة لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وفي قطاع التوصيل نعمل على تنظيم نمو الدراجات، وتحسين نقاط التسلّم والتسليم، بما يضمن سلاسة التشغيل من دون التأثير سلباً في المدينة».

ولي عهد دبي:

. نواصل تطبيق حلول مبتكرة بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز من جودة الحياة في دبي.

. حكومة دبي استثمرت 150 مليار درهم في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل خلال 19 عاماً.

مطر الطاير:

. ابتكار الحلول لمعالجة الكثافة المرورية يتصدر أجندة عمل الحكومة، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار.

هلال المرّي:

. بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي شهدت تطورات متسارعة عزّزت مكانتها وجاذبيتها العالمية.

مروان بن غليطة:

. نؤكد أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين لضمان استدامة النمو العمراني في دبي.

منى المرّي:

. دبي تشهد نمواً مستمراً مع تطور مكانتها كمركز رئيس لاستقطاب المواهب ومؤسسات الأعمال العالمية.

عائشة ميران:

. حريصون على تعزيز جودة حياة الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة مدرسية آمنة.

عيسى كاظم:

. ملتزمون بدعم الدور المحوري لهيئة الطرق في ضمان تجربة تنقّل سلسة وآمنة للجميع في دبي.

أحمد المطروشي:

. تضافر الجهود وتبادل الخبرات السبيل الأمثل لتحقيق التميز المؤسسي، وتقديم خدمات ترتقي بتطلعات المجتمع.

أميت كوشال:

. نسعى لتقديم حلول مبتكرة تترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة دبي بين أهم المدن العالمية الرائدة.