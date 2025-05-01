الامارات | «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» تؤكد أهمية الاستباقية لتصميم خدمات متكاملة  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، أعمال «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025»، التي جمعت قادة ومديري الجهات الحكومية وخبراء محليين ودوليين، أجمعوا على أهمية الاستباقية والتكامل، لتصميم خدمات حكومية وتجارب متكاملة، تخدم الأفراد والمجتمع وفق أفضل الممارسات، وتعزز مقومات تميّز وريادة العمل الحكومي في دبي، وتضاعف جاهزيته للمستقبل.

وأكّدت مخرجات «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025»، أن بناء مستقبل مستدام يتطلب استثماراً دائماً في الموارد والكفاءات، وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يواكب التطلعات المستقبلية، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتأتي اللقاءات، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي يومَي 29 و30 أبريل 2025، ضمن الجهود التشاركية لتحقيق خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم تحقيق مستهدفات «سياسة خدمات 360»، بما يعزز استباقية العمل الحكومي وقدرته على التطوير المستمر في ظل المتغيّرات العالمية.

وأكّد مساعد الأمين العام لقطاع التميّز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، أن «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025» تسلّط الضوء على الأوجه المختلفة والتجارب المتنوعة للتميّز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية في دبي، كما تمثّل منصة رئيسة لتجديد التزام دبي بالريادة والابتكار في العمل الحكومي.

وقال النعيمي: «تضع حكومة دبي استراتيجيات مبنية على المعطيات والبيانات والأفكار الإبداعية لاستدامة النجاح، لتواصل تصميم مستقبل العمل الحكومي وفق معايير عالمية متجددة توائم تفرّد دبي، التي تضع الإنسان محوراً في جميع عملياتها، و(لقاءات أفضل الممارسات الحكومية) هي منصة جامعة تسلّط الضوء على أهم التجارب والمبادرات الحكومية في دبي، وتروي قصص نجاحها، وتعرض محطات رحلتها، ليستفيد منها الجميع. وهذه التجارب المتميّزة في دبي تحفز على تحقيق المزيد على المستوى المحلي، وتشكل نموذجاً ملهماً يُحتذى ويمكن مشاركته مع الكثير من شركائنا على المستوى العالمي».

وسلّط الدكتور النعيمي، خلال جلسته في اليوم الثاني، الضوء على واقع التميّز والخدمات الحكومية الريادية في دبي بالأرقام، مستعرضاً نتائج الدورة التقييمية لمنظومة التميّز الحكومي ونموذج النخبة لعام 2024، فقد بلغ متوسط تحسن أداء حكومة دبي 9% عن الدورة السابقة، وسجّلت تقدّم أداء 80% من الجهات الحكومية مقارنة مع الدورة السابقة.

وتطرّق الدكتور النعيمي إلى نتائج برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وأثر تطبيق «سياسة خدمات 360» في المرحلة الأولى التي خفّضت زمن انتظار الحصول على الخدمة بنسبة 98%، ورفعت ثقة المتعاملين بجهود التحسين إلى 91%.

كما عرض نتائج دراسات التقييم التي حققت 96% لدراسة المتسوق السري، و94% لدراسة سعادة المتعاملين و87% لدراسة سعادة الموظفين، واستعرض الدكتور النعيمي نتائج التدريب وبناء القدرات والتي استفاد منها 10 آلاف متدرب من التدريب الذكي خلال عام 2024.

وتخلل الفعالية تكريم خريجي الدفعة الثانية من برنامج مستشار الابتكار الحكومي، الهادف إلى تطوير قدرات موظفي حكومة دبي الابتكارية، وتعزيز وترسيخ الفكر الاستباقي وثقافة الابتكار في الجهات الحكومية، من خلال التعرف إلى منهجيات عالمية متميّزة وأدوات عملية مبتكرة وفق أفضل الممارسات الحكومية، ووصل مجموع خريجي البرنامج في دفعتيه إلى أكثر من 80 موظفاً من 30 جهة حكومية في دبي.