الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تهتم بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع أميركا اللاتينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، أمس، مسارات العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة، والطاقة المتجددة والاستدامة، والاستثمار والسياحة والزراعة وغيرها، بما يعود بالخير والازدهار والتنمية على البلدين والشعبين.

ورحب صاحب السموّ رئيس الدولة - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - برئيس الإكوادور، مجدداً التهنئة له بالفوز بفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق في قيادة الإكوادور نحو مزيد من التقدم والنماء.

وأكّد الجانبان الحرص المتبادل على تعزيز العمل المشترك من أجل دفع علاقات التعاون التنموي نحو آفاق أوسع خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين.

كما استعرض صاحب السموّ رئيس الدولة ورئيس الإكوادور عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدَين أهمية العمل من أجل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، لما فيه مصلحة الشعوب في التنمية والازدهار.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور تشهد تطوراً ملحوظاً، مشيراً سموّه إلى تطلع البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار تعاونهما خصوصاً الاقتصادي.

وأضاف سموّه أن دولة الإمارات تهتم بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وخطت خطوات مهمة في هذا المسار خلال الفترة الماضية، وهذا مصدر دعم للعلاقات بين الإمارات والإكوادور.

من جانبه، عبّر رئيس الإكوادور عن شكره إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ووزير الاستثمار، محمد بن حسن السويدي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وعدد من كبار المسؤولين، بجانب الوفد المرافق للرئيس الضيف، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور.

محمد بن زايد:

. العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور تشهد تطوراً ملحوظاً.

دانيال نوبوا:

. الإكوادور حريصة على تعزيز علاقاتها مع الإمارات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.