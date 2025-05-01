الامارات | مروان بن غليطة: دبي تخطت العالمية لترسّخ مكانتها مدينة المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن دبي بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باتت تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، تحقيقاً للهدف الرامي لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فيما تجسد إنجازات دبي رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهج التميز، وجعلته حافزاً لفرق العمل للوصول إلى المراكز الأولى، تأكيداً لريادة دبي كنموذج عالمي ملهم للمدن صانعة المستقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مقره، ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث تطرق إلى جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بخطط ومشروعات بلدية دبي في مجالات البنية التحتية المستدامة، والخدمات والتسهيلات السكنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة والسلامة العامة وسلامة الغذاء، والمرافق الترفيهية والحدائق والشواطئ العامة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمشروعات وخطط التطوير التي تقوم عليها بلدية دبي.

وأكد مدير عام بلدية دبي بالإنابة، خلال اللقاء، أن دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تخطت مفهوم المدينة العالمية، لترسخ مكانتها مدينة المستقبل، بالرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم، مشيراً إلى عمل البلدية الاستباقي والاستشرافي لتحقيق أهداف خطط ومبادرات وأجندات المستقبل، عبر الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر المدربة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعامل الفعال مع الأزمات والمواقف الطارئة.

وتحدث المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، المهندس ناصر بوشهاب، عن إسهامات البلدية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، وخطة دبي الحضرية 2040، بما تمثله من أهمية كخريطة طريق نحو المستقبل، والتي صُممت لتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش، تتوافر بها أعلى مستويات جودة الحياة، وتضمن جذب الكفاءات والمهارات اللازمة لدعم الخطط الاقتصادية التي تتطلب بنية تحتية عالية المستوى، وخيارات إسكانية لجميع فئات الدخل وخدمات عامة متنوعة.

بنية تحتية

واستعرض المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس عادل المرزوقي، خلال الجلسة، أبرز مستجدات المشروعات التي تنفذها بلدية دبي في إطار خطة دبي الحضرية 2040، لاسيما في مجال البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار ومشروعات الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للنفايات، ومن بينها مشروع «تصريف»، أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية بقيمة 30 ملياراً، الذي سيُنجز بحلول عام 2033، حيث تم البدء بتنفيذ أربعة مشروعات ستخدم تسع مناطق في إمارة دبي بقيمة مليار و439 مليون درهم، وذلك بعد ترسيتها خلال أبريل 2025.

كما تطرق إلى مستجدات تطوير منظومة الصرف الصحي بقيمة 80 مليار درهم، التي تضم مشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، الذي شهد أخيراً اكتمال مرحلة طرح عطاءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التخطيط والبناء

وتناولت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم المهيري، التطور الذي أحرزته البلدية في مجال التخطيط والبناء، والإشراف على التراخيص، ومنح الأراضي، وكذلك أبرز مبادرات البلدية في مجال توفير الخدمات والتسهيلات السكنية، ومن بينها، مبادرة «البيت أولوية» الرامية إلى تقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين الأسر المواطنة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، حيث تتزامن المبادرة مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتتماشى مع أهداف «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، وغايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

كما استعرضت المهيري مستجدات ملف تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين والمخططات العامة لأهم المناطق التي يجري العمل على تنفيذها، مثل مدينة لطيفة ومنطقة اليلايس الخامسة، والتي تشهد إنجاز المراحل الأخيرة من المخطط العام لهما حالياً.

وتناول النقاش جهود بلدية دبي في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر المنصات الخاصة بالبلدية، ومنها منصة المباني الرقمية، ومنصة البناء في دبي.

الصحة والسلامة والغذاء

وسلّطت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية بالإنابة، الدكتورة نسيم محمد رفيع، خلال الجلسة، الضوء على أبرز خدمات ومبادرات بلدية دبي لضمان سلامة الغذاء وتوفير منظومة غذائية مستدامة، والتي تم إطلاقها بالتزامن مع «عام المجتمع»، ومنها مبادرة «مياه آمنة لمجتمع صحي»، التي أُطلقت بالتعاون مع «هيئة تنمية المجتمع» بهدف تعزيز سلامة أنظمة المياه في منازل وفلل كبار المواطنين في 10 مناطق مختلفة في إمارة دبي، واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 42 منزلاً لكبار المواطنين، لتقييم سلامة أنظمة المياه المنزلية فيها، وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي.

ولفتت الدكتورة نسيم إلى الجهود التي تقوم بها البلدية في مجال التفتيش على سلامة الغذاء، مشيرةً إلى أن دبي تستقبل عبر منافذها تسعة ملايين طن من المواد الغذائية والمنتجات كل عام، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة على مدار الساعة من فرق العمل للتأكد من سلامتها، بالتعاون مع الجهات المعنية.

شراكات

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة، سيد إسماعيل الهاشمي، أهمية الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة على ممارسة الأعمال، تسمح للمستثمرين بتوسيع أعمالهم وشراكاتهم، مشيراً إلى أن مساهمة بلدية دبي في محفظة إمارة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص تبلغ 28 مليار درهم للأعوام بين 2024 و2026، بعدد 13 مشروعاً ذات أولوية قصوى مرتبطة بحياة الناس.

مرافق ترفيهية

تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي، عن جهود البلدية في مجال التشجير والمساحات الخضراء، وما يتطلبه تجميل المدينة من جهود مضاعفة على مدار الساعة للزراعة وتوفير مصادر الري، مشيراً إلى أن فِرَق عمل البلدية تزرع 600 شجرة يومياً، وأن مشاتل بلدية دبي أصبحت تُنتج سنوياً 90 مليون شتلة، مع توظيف التقنيات الحديثة والأذرع الروبوتية في الإنتاج.

ولفت بدر أنوهي إلى أبرز المشروعات القائمة التي تعكف بلدية دبي على تنفيذها، ومنها مشروع «المجالس المجتمعية»، الذي سيتم خلاله تشييد خمسة مجالس أحياء مجتمعية في مناطق ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، ومنطقة حتّا، كما ألقى الضوء على أبرز مشروعات الحدائق والمرافق الترفيهية والشواطئ العامة التي تطورها البلدية حالياً، وهي شواطئ الممزر، وتشمل الخور والكورنيش، وشاطئ جميرا الذي يجري العمل عليه حالياً، حيث من المقرر افتتاحه أمام الجمهور في يوليو من العام الجاري.

مروان بن غليطة:

. برؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تصدرت أرقى مؤشرات التنافسية العالمية.