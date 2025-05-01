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الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً 1/2
  • الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، وتصل إلى 35 كم/ساعة.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:29، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 09:42، والجزر الثاني عند الساعة 20:48.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:50، والجزر الأول عند الساعة 06:44.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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