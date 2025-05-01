الامارات | فتح باب التسجيل في البعثات الدراسية بالمجال الدبلوماسي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة لبرنامج البعثات الدراسية في المجال الدبلوماسي، اعتباراً من اليوم وحتى الأول من يونيو المقبل، وأكدت وزارة الخارجية أن البرنامج يوفر فرصاً دراسية في التخصصات بإحدى الجامعات العالمية المرموقة للراغبين في بناء مستقبلهم في المجال الدبلوماسي.

وذكرت الوزارة أن برنامج الابتعاث الخاص بها يقدم فرصة للطلبة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم إلى إحدى الجامعات العالمية المرموقة، وذلك بهدف التخصص في المجالات التي تلبي احتياجات الدبلوماسية الإماراتية، ورفدها بكوادر إماراتية وجيل مؤهل وفق أرقى المستويات.

وبيّنت أن أهداف البرنامج هي إعداد كفاءات وطنية مؤهلة من الطلبة المبتعثين، تسهم في رسم وريادة مستقبل الدبلوماسية الإماراتية، وتطوير قيادات دبلوماسية قادرة على التأثير إيجابياً في الساحة الدولية، وتزويد الطلبة المبتعثين بالمهارات والكفاءات اللازمة ليصبحوا رواداً وصنّاع تغيير في السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مجال الدبلوماسية، ما يسهم في تعزيز التغيير الإيجابي والتطور المستمر، وتمكين الطلبة المبتعثين من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السلك الدبلوماسي، من خلال توفير أدوات تساعدهم على التميز ودعم مسيرة الإمارات.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني شروط التقديم والقبول للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية، وتشمل أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (حاملو جواز السفر الإماراتي وخلاصة القيد)، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وألا يقل عمر الطالب عن 17 عاماً ولا يزيد على 22 عاماً، مع موافقة ولي الأمر، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 90%، وحاصلاً على شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6.5 Academic IELTS) أو ما يعادلها من «التوفل»، وحاصلاً على قبول أكاديمي للدراسة من الجامعة حسب قائمة الجامعات والتخصصات المعتمدة لدى وزارة الخارجية.

كما يشترط على الطلاب الموافقة على دراسة لغة ثالثة، في حال طُلب منهم ذلك، والموافقة على العمل في وزارة الخارجية في السلك الدبلوماسي لفترة تعادل سنوات الدراسة، والموافقة على دخول أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بعد التخرج.

كما يجب على الطلبة الذكور توفير شهادة إعفاء أو إنهاء من الخدمة الوطنية.

وتتضمن إجراءات الالتحاق عدداً من الاختبارات والمقابلات، ثم سيمر الطالب بثلاث مراحل بعد القبول إلى أن يصبح دبلوماسياً إماراتياً، تبدأ بالابتعاث للخارج للدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس، ثم الالتحاق بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والحصول على دبلوم الدراسات العليا المتخـصـص في الدبلوماسـية الإمـاراتيـة والعلاقات الدولية، والمرحلة الأخيرة هي الالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والتعيين على السلك الدبلوماسي بعد استيفاء متطلبات التخرج.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة عن جواز السفر ساري المفعول (متضمنة الصفحة الأخيرة المدون عليها الرقم الموحد)، وصورة عن خلاصة القيد، وصورة عن بطاقة الهوية من الجهتين، وصورة عن شهادة الميلاد، وصورة شخصية ملونة، وصورة عن كشف درجات الصف الـ10 والـ11 والـ12 (الفصل الأول والفصل الأخير إن وجد)، على أن تكون مصدقة من الجهات المختصة حسبما ينطبق، إضافة إلى قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محدّدة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحة فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة، والكلفة الإجمالية للدراسة، وشهادة الفحص الطبي (نموذج الفحص الطبي متوافر في طلب التقديم وبالإمكان اعتماده من أي مستشفى أو مركز طبي حكومي داخل الدولة)، وشهادة تحديد موقف من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وموافقة ولي أمر الطلاب ما دون الـ22 عاماً (حسب قانون الأحوال الشخصية)، وسيرة ذاتية حديثة، والقبول الجامعي، وشهادة حسن سيرة وسلوك.