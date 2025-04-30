مرصد الختم الفلكي يوثق نشاطاً شمسياً لافتاً عبر فيديو عالي الدقة

ابوظبي - سيف اليزيد - رصد مرصد الختم الفلكي نشاطاً شمسياً ملحوظاً ظهر يوم أمس «الثلاثاء»، تزامناً مع اشتداد النشاط الشمسي على سطح الشمس.

وتم توثيق هذا الحدث الفلكي عبر مقطع فيديو مدته 7 ثوانٍ يمثل تسريعاً لآلاف الصور التي التُقطت خلال نصف ساعة باستخدام تلسكوب شمسي متخصص بتقنية هيدروجين ألفا.

ويُظهر الفيديو تفاصيل دقيقة ومذهلة من الطبقة اللونية للشمس (Chromosphere)، وهي الطبقة الواقعة فوق الطبقة الضوئية التي نراها بالعين المجردة.

ويوثق المقطع ألسنة لهب شمسية (Prominences) تتحرك على أطراف قرص الشمس، بالإضافة إلى مقذوفات نارية وتوهج شمسي واضح (Flare) في أعلى مركز الشمس، يظهر بوضوح في نهاية الفيديو.

كما تمكن الفريق من رصد عدد من الظواهر الشمسية الدقيقة، مثل الأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) المنتشرة على الحواف، والأشرطة الداكنة (Filaments) على سطحها، فضلاً عن بقعة شمسية نشأت عندها ظاهرة التوهج.

قام بتصوير الفيديو الفلكي محمد عودة من فريق مرصد الختم، الذي يضم أيضاً كلاً من أسامة غنّام، أنس محمد، وخلفان النعيمي. ويمكن مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي:astronomycenter.net/images/Solar.mp4

ويأتي هذا الرصد في إطار الجهود العلمية التي يبذلها مرصد الختم لمراقبة الظواهر الشمسية والكونية بدقة عالية وإتاحة الفرصة أمام المهتمين بعلم الفلك لمتابعة التطورات الفلكية في توقيتاتها الفعلية لا سيما في ظل توقعات بازدياد النشاط الشمسي خلال الفترة المقبلة.