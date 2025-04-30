الامارات | منحة دراسية ومكافأة شهرية.. "الأكاديمية الوطنية للطفولة" تفتح باب التسجيل في الدبلوم المهني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة عن فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني المعتمد لتنمية الطفولة، وذلك اعتباراً من 28 أبريل وحتى 10 مايو 2025، ويوفر البرنامج منحة دراسية كاملة للمقبولين، بالإضافة إلى مكافأة شهرية، دعماً لمسيرتهم الأكاديمية وتحفيزاً لهم على تحقيق التميز.

ويحظى البرنامج المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، بإقبال متزايد للعام الثالث على التوالي، حيث استقبل خلال العامين الماضيين أكثر من 13 ألف طلب تسجيل، قُبل منها نحو 200 متقدم فقط، بنسبة قبول تقارب 1.5%، بعد سلسلة من التقييمات الدقيقة لضمان استقطاب أفضل الكفاءات.

كما شهد البرنامج اهتماماً ملحوظاً من المواطنين الإماراتيين، حيث بلغ عدد المنتسبين أكثر من 70 إماراتياً، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية العمل في مجال الطفولة كمسار مهني واعد وركيزة أساسية لبناء المجتمع.

الدبلوم المهني

وصُمّم برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة لإعداد جيل مؤهل من مقدمي الرعاية لرعاية وتعليم الأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاماً، مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، ويمتد البرنامج لمدة 18 شهراً وينقسم إلى مرحلتين، الأولى مدتها 12 شهراً من الدراسة النظرية والتطبيقية داخل الأكاديمية، من خلال أربعة مسارات تعليمية رئيسيةتركز على نمو الطفل الجسدي والنفسي والاجتماعي، وعلى دعم التعلم المبكر وتعزيز القدرات التعليمية للأطفال، وبناء المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية ويعزز اللغة العربية والقيم الثقافية الإماراتية لدى الأطفال.

فيما تستغرق المرحلة الثانية 6 أشهر من التدريب الميداني في مؤسسات شريكة مرموقة، تشمل دائرة التعليم والمعرفة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، وغيرها، بما يتيح للطلبة تطبيق معارفهم واكتساب خبرات مباشرة في بيئات العمل الواقعية.

اللغة العربية

ويُطرح البرنامج بالكامل باللغة العربية، دعماً لتعزيز مكانة اللغة العربية في قطاع الطفولة، مع الالتزام بتقديم تجربة تعليمية رفيعة المستوى وفق أحدث المعايير العالمية، وتستقبل الأكاديمية حالياً طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة عبر الموقع الرسمي للأكاديمية ونظام التسجيل الموحد "نابو"، للسير على خطى 80 خريجاً أنهوا البرنامج بنجاح ويستعدون للانضمام إلى مؤسسات مرموقة في دولة الإمارات.