الامارات | حمدان بن محمد: هدفنا توفير أفضل بنية تحتية من نوعها في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دبي استثمرت 150 مليار درهم في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل، خلال 19 عاماً، بهدف توفير أفضل بنية تحتية من نوعها في العالم.

ولفت سموه إلى إدراك تحديات هذا القطاع وعلى رأسها ملف الازدحام والكثافة المرورية، وتطبيق حلول مبتكرة تدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزز جودة الحياة في دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "شهدت اليوم جانباً من ورشة (جسور التواصل)، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 50 هيئة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين العقاريين إلى جانب أكثر من 100 مستشار وخبير ومهندس".

وأضاف سموه: "ركز الحدث على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية والشركاء والمجتمع فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمات التنقل والمواصلات التي تعتبر المحـرك الرئيسي للاقتصاد وعصب التنمية الشاملة.. كما استعرضت الهيئة مشاريعها ومبادراتها الحالية والمستقبلية".

وتابع سموه: "خلال 19 عاماً استثمرت حكومة دبي 150 مليار درهم في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل، فهدفنا واضح في توفير أفضل بنية تحتية من نوعها في العالم، وندرك التحديات المتعقلة بهذا القطاع خاصة ملف الازدحام والكثافة المرورية ونواصل تطبيق حلول مبتكرة بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز من جودة الحياة في دبي".