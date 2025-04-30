وزارة الثقافة القطرية تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة الثقافة في فعاليات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقامة تحت شعار (مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع) بمشاركة دور نشر وعارضين من 96 دولة.

وقال السيد جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات في الوزارة في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام"، إن وزارة الثقافة القطرية تعرض في هذا الحدث الثقافي مجموعة من إصداراتها المتنوعة إلى جانب إصدارات دور النشر القطرية وذلك بهدف دعم الناشرين القطريين وإتاحة الفرصة لهم لعرض إنتاجاتهم في المحافل الثقافية الدولية.

وأضاف أن الهدف من هذه المشاركة هو عرض الإنتاج الفكري القطري من خلال مجموعة جديده من إصدارات الوزارة ومن أبرزها كتاب "من عيون الفن القطري" بالإضافة إلى الترويج للمكتبة الإلكترونية والتعريف بالتطور المستمر في صناعة النشر في قطر والترويج لمعرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام خلال المدة من 8 إلى 17 يونيو المقبل.

وتشارك من دولة قطر دار جامعة حمد بن خليفة بعرض عدد من العناوين المتنوعة في الرواية والكتب الأدبية والقصص والبحوث العلمية وغيرها.

ويُعد المعرض منصة رائدة تجمع الناشرين والكتاب والمبدعين من أنحاء العالم بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كمركز ثقافي عالم، وهو يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمهنية بما في ذلك ورش العمل، والندوات، وجلسات النقاش، التي يقودها خبراء في صناعة النشر.​

ويشارك في المعرض أكثر من 1000 عارض من أنحاء العالم، ما يوفر للزوار فرصة لاكتشاف مجموعة واسعة من الكتب والإصدارات الحديثة.​