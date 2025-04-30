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الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين راشد عبدالله العوبد مديرا عاما لمدينة الشارقة للإعلام

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الشارقة ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين راشد عبدالله العوبد مديرا عاما لمدينة الشارقة للإعلام 1/2
  • الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين راشد عبدالله العوبد مديرا عاما لمدينة الشارقة للإعلام 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لمدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

ونص المرسوم على أن يُرقّى راشد عبد الله العوبد، إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة ، ويُعيّن مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة" اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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