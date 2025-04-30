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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح "المركز" عبرحسابه على منصة "إكس" أن أقل  درجة  حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم  19.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 19.5°C in Raknah (Al Ain) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/3xYqKojtdR

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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