الامارات | إغلاق مستودعين في الشارقة لتداول منتجات غذائية محظورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية مدينة الشارقة مستودعين للمواد الغذائية، لعدم التزامهما بالاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة والمعتمدة، والتي تضمن من خلالها البلدية تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك خلال تنفيذ 12 ألفاً و256 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بغرض تعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة.

وأكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية في بلدية مدينة الشارقة، جمال جمعة المازمي، في تصريحات صحافية، أمس، أن فِرَق التفتيش، ضمن حملاتها التفتيشية، تمكنت من ضبط المستودعين وما فيهما من مواد غذائية قبل دخولها السوق أو تداولها، إذ شملت المواد المضبوطة منتجات غذائية يحظر تداولها أو استخدامها في الإمارة، ومنتجات أخرى غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وعلى الفور اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الطرق المتبعة وإغلاق المستودعين.

وأوضح المازمي أن التدقيق على هذه المنشآت يأتي استناداً إلى معايير واضحة وُضعت لتُغطي الجوانب كافة كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين الممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تتضمن المعايير اشتراطات أخرى مثل نظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها. وأكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش، خليفة بوغانم السويدي، أن فِرَق التفتيش في البلدية تعمل ضمن منظومة واحدة لرصد السلوكيات السلبية والمشوهة للمظهر العام أو المؤثرة سلباً في صحة الفرد والمجتمع، ويجري التنسيق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي تجاوزات، وأشار إلى أن فرق التفتيش تمتاز بالدقة والملاحظة، وعلى درجة عالية من الكفاءة في العمل.