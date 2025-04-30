الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمجلس قصر البحر في أبوظبي، المشاركين في مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025، الذي ينظمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، خلال الفترة من 30 أبريل إلى الأول من شهر مايو 2025، في جامعة نيويورك - أبوظبي، تحت شعار «آفاق جديدة في العلوم السلوكية».

ورحب صاحب السموّ رئيس الدولة بالخبراء المشاركين في المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق في مناقشاتهم للموضوعات الحيوية المطروحة على أجندة المؤتمر، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تخدم التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات.

وأكد سموّه أن تعاون أفراد المجتمع ودعمهم وإيجابيتهم تُعدّ جزءاً أساسياً في إنجاح البرامج التنموية، وتحقيقها الأهداف المرجوة، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والعمل المناخي والاستدامة وغيرها، مشدداً سموّه على أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع، للتعامل مع خطط التنمية ودعم برامجها.

من جانبهم، عبّر الخبراء المشاركون في مؤتمر العلوم السلوكية العالمي عن شكرهم إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، لاستضافة الدولة هذا المؤتمر، مشيدين بما تشهده الإمارات من تطور تنموي في مختلف المجالات.