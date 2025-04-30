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الامارات | طقس صحو بوجه عام

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | طقس صحو بوجه عام 1/2
  • الامارات | طقس صحو بوجه عام 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سرعتها من 10 إلى 25، وتصل إلى 35 كم/ ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 02:36، والجزر الأول عند الساعة 08:54، والجزر الثاني عند الساعة 20:14 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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