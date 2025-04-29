اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة وأتمنى له التوفيق في خدمة كندا وشعبها، متطلعاً إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه الخير والنماء والازدهار لبلدينا وشعبينا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements