الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مركبات

استغرب سائقون تلقيهم مكالمات استدعاء لمركباتهم من الوكيل المحلي لسياراتهم، من أجل تحديث نظام وحدة التحكم بالمحرك «سوفت وير»، على الرغم من أن الشركة المصنعة لم تعلن عن إطلاق أي تحديث جديد.

حيوانات

لوحظ في الفترة الأخيرة وجود حيوانات سائبة بمنطقة الجير في رأس الخيمة، من بينها أغنام تتجول في أرجاء المنطقة وترعى المزروعات وتعبث بحاويات القمامة، كما تسير بالقرب من الطريق الرئيس، ما يربك السائقين، ويعد مخالفاً للقوانين ومشوِّهاً للمنظر العام، ووصلت مناشدات للجهات المعنية بالنظر في الأمر.

مزروعات

يعاني سكان في مدينة العين زراعة أشجار ونباتات أمام واجهات بعض المنازل المجاورة للطرق، ما يربك السائقين ويتسبب في عجزهم عن رؤية الطريق بالشكل الجيد، خصوصاً عند التقاطعات، نتيجة تداخل الأغصان والأوراق واحتلالها حيزاً من أطراف الشوارع، ما يتسبب في حوادث مرورية، وناشد السكان الجهات المعنية سرعة اتخاذ اللازم منعاً لمزيد من الحوادث.

سرعة

طالب مرتادو طريق لهباب - جبل علي المسؤولين في الجهات المعنية بتكثيف أجهزة الرادار أو دوريات الشرطة بطول الطريق، نظراً إلى السرعات العالية والجنونية وتهور السائقين، خصوصاً مع تزايد تسابق الشباب على الطريق في نهاية الأسبوع، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.