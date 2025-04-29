الامارات | 18 ألف مشارك من 160 دولة في «دبي الدولي للإغاثة والتطوير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ21 لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير - ديهاد، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور أكثر من 18 ألف مشارك يمثلون 160 دولة، ما يؤكّد المكانة الرائدة لدبي مركزاً عالمياً للعمل الإنساني والتنموي.

وعقد المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ«ديهاد - ديساب»، أمس، اجتماعه السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة رئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة ورئيس ديساب وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبدالسلام المدني.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن أبرز المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق فعاليات «ديهاد 2025»، التي ستُقام تحت شعار «نحو دعوة عالمية لتعزيز الوحدة الإنسانية».

وشهد الاجتماع مشاركة فاعلة لممثلين عن كل من برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ومؤسسة نور دبي الخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى المجلس الاستشاري الهولندي للشؤون الدولية.

وقدّم المدير العام لمنظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة، المهندس خالد العطار، عرضاً تناول أبرز المبادرات والخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، فيما ركّزت المناقشات على سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية في مناطق النزاعات، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإنساني العالمي.

وأكّد أعضاء المجلس أهمية تبني نموذج عمل إنساني متكامل يرتكز على الشمولية والاستدامة، مع تعزيز القيم الإنسانية في مواجهة تصاعد الانقسامات الدولية، كما ناقشوا مجموعة من المقترحات التي ستسهم في تحديد محاور دورة «ديهاد 2026».

وعلى هامش الاجتماع، نظمت منظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ورشة عمل تمهيدية تحت شعار «الأخلاقيات في ميدان العمل الإنساني.. تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية في ظل الانقسامات العالمية»، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار.

وأكدت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ساجدة الشوا، أهمية الدور التوعوي الذي يؤديه المكتب، مشيرة إلى التزامهم المستمر بدعم العمل الإنساني العالمي من خلال ديهاد، ومواصلة تنظيم ورش العمل خلال الدورات المقبلة.

وشهدت الورشة مشاركة سفيرة جمهورية إيرلندا لدى دولة الإمارات والكويت وقطر، أليسون ميلتون، إلى جانب متحدثين دوليين وإماراتيين ناقشوا موضوعات القيادة الإنسانية، والابتكار، ومكافحة المعلومات المضللة، وحماية البيانات في مناطق النزاعات، وأهمية التفاوض الإنساني القائم على القانون الدولي.