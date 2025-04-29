قرقاش: الإمارات نموذج مضيء في منطقة عطشى للنجاح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجربة الإمارات الناجحة وممارساتها الرشيدة تمثل نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح، مشيراً الى أن القيادة الحكيمة، ودولة العدالة والقانون والشفافية، والمؤسسات الراسخة، والاقتصاد التنافسي، جميعها مكونات هذا النجاح.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تمثل الإمارات بتجربتها الناجحة وممارساتها الرشيدة نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح».

وأضاف معاليه: «القيادة الحكيمة، ودولة العدالة والقانون والشفافية، والمؤسسات الراسخة، والاقتصاد التنافسي، جميعها مكونات هذا النجاح».

واختتم معاليه المنشور: «نطمح إلى عالم عربي أولويته تنمية الإنسان لتغيير وجه المنطقة ومستقبلها».