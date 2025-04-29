الامارات | مدارس تبكّر مواعيد دوام الطلبة «من 7:15 صباحاً حتى 1:35 ظهراً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مدارس في مختلف مناطق الدولة تبكير مواعيد الدوام المدرسي للطلبة، اعتباراً من أمس، تجاوباً مع مقترحات ذوي طلبة، وحرصاً على توفير بيئة دراسية ملائمة تتماشى مع الظروف المناخية في الفترة المقبلة، مع الحفاظ الكامل على الخطة الأكاديمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، خصوصاً في ما يتعلق بزمن الحصص الدراسية، وموعد انصراف الطلبة في الحلقة الأولى.

ووفقاً لتعميم بشأن التوقيت الجديد، أصدرته مدارس واطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، سيكون الدوام المدرسي من يوم الإثنين إلى الخميس من الساعة 7:15 صباحاً وحتى الساعة 1:35 ظهراً، فيما سيكون دوام يوم الجمعة من الساعة 7:15 صباحاً حتى الساعة 11:00 ظهراً، بما ينسجم مع منظومة التعليم المرن من دون المساس بجودة العملية التعليمية.

وأكّدت الإدارات المدرسية أن بوابات المدارس، ستفتح لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:00 صباحاً، وستُغلق عند الساعة 7:30 صباحاً، وفي حال تأخر الطالب عن هذا التوقيت، يتوجب على ولي الأمر مراجعة الإدارة المدرسية لتوضيح سبب التأخير، مشددة على أن الانضباط في الحضور الصباحي يعكس مدى التزام الطالب، ويُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى تحصيله العلمي.

كما شددت المدارس على أهمية الالتزام بالتوقيت المعتمد، لما له من أثر إيجابي مباشر في تعزيز انضباط الطلبة، وتحفيزهم على الاستعداد الذهني والنفسي لبداية يوم دراسي منتج وفعّال.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى التعاون في تطبيق التوقيت الجديد، وتعزيز الوعي لدى أبنائهم بأهمية الالتزام بالمواعيد، تحقيقاً لاستقرار العملية التعليمية واستدامة نتائجها.