الامارات | فتح باب التسجيل لحضور «قمة الإعلام العربي 2025» حتى 25 مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ«قمة الإعلام العربي»، التي تُقام فعالياتها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فتح باب التسجيل لحضور فعاليات القمة في نسختها المقبلة، المُقرر عقدها من 26 إلى 28 مايو المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، أن التسجيل المُسبق شرط أساسي لحضور الحدث الذي يستقطب سنوياً آلاف الإعلاميين من داخل الإمارات والعالم، مشيرةً إلى أن التسجيل بدأ أمس ويستمر حتى 25 مايو المقبل، بينما لن تكون هناك أي فرصة للتسجيل مع انطلاق أعمال القمة، لافتة أنه يمكن التسجيل خلال الفترة المُعلنة عبر موقع نادي دبي للصحافة، على الإنترنت: www.dpc.org.ae.

وأوضحت أن التجهيزات للقمة دخلت مراحلها النهائية، في ضوء توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتوفير كل الممكنات اللازمة لإنجاح اللقاء السنوي، الأكبر من نوعه عربياً، أسوة بدوراته السابقة، وبمتابعة نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيس اللجنة المنظّمة لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، لضمان اكتمال كل العناصر اللازمة لإنجاح الدورة المقبلة.

وذكرت أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على أجندة «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» المُقامة نسخته الثالثة في 26 مايو المقبل، و«منتدى الإعلام العربي»، والذي تستمر أعمال دورته الـ23 على مدار يوميّ 27 و28 مايو المقبل، واللذيّن تُعقد أعمالهما تحت مظلة القمة، بمشاركة نخبة من أهم الرموز والشخصيات السياسية والقيادات الإعلامية العربية، وأبرز رموز الفكر والكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف الكبرى، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين، فيما يتم كذلك الاستعداد لتكريم الفائزين في كل من «جائزة الإعلام العربي»، إضافة إلى كل من قمة وجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب»، والتي تعد من أبرز الجوائز المحفّزة على التميز في مجال الإعلام الجديد في المنطقة العربية، إضافة إلى تكريم الفائزين ضمن فئات جائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع).

وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، رقية الجابري، أن عملية التسجيل المُسبق شرط أساسي، كونها تضمن الحضور للإعلاميين الراغبين في متابعة أعمال القمة، نظراً للأعداد الضخمة المشاركة في الحدث السنوي، مؤكدة أهمية مراعاة الأعداد الكبيرة المشاركة، حرصاً على إتاحة المجال أمام المعنيين بالقطاع، للوجود والمشاركة في نقاشات مهنية متعلقة بمستقبل الإعلام في ضوء ما يشهده من مستجدات ومتغيرات تؤثر في مسيرته.

ودعت الجابري الراغبين في الحضور إلى المبادرة بالتسجيل، حيث لن يكون هناك استثناءات عقب إغلاق باب قبول طلبات المشاركة، بما يمكّن اللجنة المنظّمة للقمة من الإعداد للحدث بصورة نموذجية تليق بمكانته كأكبر تجمع إعلامي على مستوى العالم العربي.

• 3 أيام من النقاشات المُلهِمة عبر «منتدى الإعلام العربي» و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب».