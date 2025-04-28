الامارات | "دفاع مدني دبي" يستقبل وفدا من حكومة اقليم كيب الغربي بجنوب إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار تعزيز التعاون المشترك و تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الأنظمة والممارسات والتطبيقات المتطورة وأنظمة السلامة العامة، استقبل الفريق خبير/ راشد ثاني المطروشي ، القائد العام للدفاع المدني بدبي ، وفدا من حكومة اقليم كيب الغربي بجنوب إفريقيا ، برئاسة آلان ويندي - رئيس وزراء حكومة إقليم كيب الغربي.



وتضمنت الجولة توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من الريادة العالمية التي وصلت لها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي وتعزيز أوجه التعاون المشترك ، كما اطلع الوفد خلال الجولة على برنامج جاهزية المليار والتي تهدف إلى توعية مليار شخص حول العالم بكيفية الوقاية من الحرائق، ونظام العمل بغرفة العمليات الرئيسة في مبنى القيادة وما تتضمنه من برامج مجهزة بالذكاء الاصطناعي ، وغرفة جاهزية الدفاع المدني ، ومركز "مرحبا" لخدمة العملاء والاستماع إلى شرح تفصيلي حول برامج الاتصال المتطورة، وأنظمة قياس رضى العملاء،بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الآليات والمركبات والابتكارات المستخدمة في مجال الإطفاء.