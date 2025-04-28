الامارات | الشيخة فاطمة تستقبل الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، سام موستين الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا.

ورحبت سموها بزيارة الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا، معربة عن سعادتها بزيارتها التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأستراليا، وأكدت سموها أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الطفولة والمرأة وخدمة المجتمع.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المعنية في المجالات بشؤون المرأة والطفولة في البلدين الصديقين، مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء شراكات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

كما استعرضت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مسيرة التطور التي تشهدها المرأة الإماراتية، مسلطة الضوء على الإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات، ونوهت سموها بأن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على التفوق والتميز في العديد من القطاعات مستفيدة من الفرص التي أُتيحت لها، الأمر الذي جعلها جزءاً أساسياً في مسيرة بناء الدولة وتعزيز مكانتها الدولية.

وأضافت سموها أن تمكين المرأة الإماراتية شهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات حيث أصبحت شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة.

من جانبها، أعربت سام موستين عن إعجابها بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في مجال تمكين المرأة.

وثمنت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، مشيرة إلى أهمية مبادرات سموها في مجالات خدمة المجتمع والأسرة ورعاية الطفولة سواء في دولة الإمارات أو في مناطق أخرى في العالم.

حضر اللقاء، عدد من الشيخات وأعضاء الوفد المرافق للحاكمة العامة لكومنولث أستراليا.