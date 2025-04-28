الامارات | شرطة ‎الشارقة ‎تقدم خدمات الفحص الفني للمركبات بالتعاون مع تسجيل في جامعة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في مركز شرطة المدينة الجامعية وإدارة ترخيص الآليات والسائقين بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي إينوك " تسجيل" مبادرة "فحص المركبات وتجديدها" للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشارقة، والتي تستمر على مدار يومين.

وجاءت المبادرة بهدف تسهيل إجراءات الفحص الفني، وتجديد المركبات للطلبة، وللهيئات التدريسية، عبر تقديم الخدمات داخل الحرم الجامعي؛ بما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

وأتاحت شرطة الشارقة مبادرتها من خلال مركز متنقل مجهز بأحدث أجهزة الفحص الفني، إذ يتواجد المركز اليوم في جامعة الشارقة بفرع الطلاب، على أن ينتقل غداً إلى جامعة الشارقة بفرع ‏الطالبات من الساعة 10صباحاً حتى الساعة 5مساء؛ وذلك لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المجتمع الجامعي، وتواكب تطلعاته نحو بيئة جامعية آمنة مستدامة.

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة التزامها الدائم بتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات التعليمية وغيرها؛ بما يسهم في تطوير الخدمات الأمنية والمجتمعية لجميع شرائح المجتمع؛ تحقيقاً لرؤية حكومة الشارقة في بناء مجتمع آمن متقدم مستدام.