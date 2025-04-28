الامارات | فتح باب التسجيل لحضور قمة الإعلام العربي 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ "قمة الإعلام العربي"، عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات القمة في نسختها المقبلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام قمة الإعلام العربي على مدار ثلاثة أيام من النقاشات المُلهِمة بمشاركة أهم الشخصيات السياسية وقيادات القطاع من خلال "منتدى الإعلام العربي" و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب" و"قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب".

ويندرج تحت مظلة قمة الإعلام العربي جوائز "الإعلام العربي" والإعلام للشباب العربي "إبداع" و"رواد التواصل الاجتماعي العرب".

وقالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: "تواصل قمة الإعلام العربي رحلتها نحو آفاق جديدة من التميز والإبداع. في هذا العام، نقدم تجربة استثنائية تلبي طموحات الإعلاميين العرب، وتُلهم جيلاً جديداً لصناعة إعلام أكثر تأثيراً وابتكاراً. ندعو كافة الإعلاميين وصناع المحتوى إلى التسجيل والمشاركة في هذا الحدث الفريد، والمساهمة معنا في رسم ملامح مستقبل الإعلام العربي".

من جهتها، أكدت رقية الجابري عضو اللجنة التنظيمية: "استقطبت الفعاليات المدرجة تحت مظلة #قمة_الإعلام_العربي على مدار سنوات مجموعة من أهم الشخصيات السياسية وصُنّاع القرار في العالم العربي، وأبرز رموز الإعلام والقائمين على مختلف قنواته المرئية والمسموعة والمطبوعة وأيضاً الرقمية في المنطقة والعالم".

للتسجيل : http://dpc.org.ae