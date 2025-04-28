الإمارات ضيف شرف قمة "FDC Summit" بالقاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف اللجنة المنظمة لفعاليات قمة "FDC Summit" في دورتها السابعة، التي تنطلق اليوم في القاهرة تحت شعار "القمة الإقليمية للصناعة الرقمية"، دولة الإمارات كضيف شرف رسمي للحدث بمشاركة مجلس الأمن السيبراني وعدد من الشركات الإماراتية.

وتستمر أعمال القمة حتى 30 أبريل الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وسط حضور أكثر من 100 خبير وصانع قرار إقليمي ودولي.ويشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في القمة بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد الكويتي رئيس المجلس، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإماراتية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وتعكس هذه المشاركة، المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة الأمن السيبراني والتحول الرقمي إقليميًا وعالميًا، كما تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، خاصةً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأكد الدكتور محمد الكويتي، أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء من جميع أنحاء العالم في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن القمة الإقليمية للصناعة الرقمية "FDC" تعد أحد الأمثلة البارزة على جهود المجلس في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الأمن السيبراني.وأضاف أن مشاركة وفد الدولة في هذه القمة، يعكس التزام الإمارات المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم نمو القطاع الرقمي في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه خلال فعاليات القمة إلى تبادل الخبرات والأفكار مع نظرائه في المنطقة حول قضايا أمن المعلومات والأمن السيبراني.من جانبه قال المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات قمة "FDC Summit"، إن اختيار دولة الإمارات كضيف شرف للدورة السابعة من قمة "FDC Summit" يمثل تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ويعكس الدور القيادي للإمارات في مجالات الأمن السيبراني والابتكار الرقمي.وأكد أهمية مشاركة مجلس الأمن السيبراني والشركات الإماراتية التي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والإماراتية، وتسهم في تبادل المعرفة وتعزيز فرص الشراكة في المشاريع التقنية المستقبلية، مشيراً إلى أن القمة ستشهد الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة بين الشركات المصرية والإماراتية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ما يعزز التكامل الإقليمي ويدعم جهود بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة في المنطقة.وتتضمن فعاليات قمة "FDC Summit" أكثر من 40 جلسة متخصصة بمشاركة 100 متحدث دولي وإقليمي، وتغطي عدة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وصناعة مراكز البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال.