الامارات | 1000 طبيب من 20 دولة في مؤتمر جراحة المفاصل بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نحو 1000 طبيب وجرّاح من 20 دولة في المؤتمر الدولي الـ12 لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط (ICJR)، الذي اختتم فعالياته، أمس، في دبي.

وأوصى المؤتمر، الذي نظمته شركة «إنفوبلاس إيفنتس»، بتدريب الأطباء على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الروبوتات، نظراً إلى الدور الذي ستلعبه في السنوات المقبلة، مع تسارع وتيرة الاكتشافات العلمية.

وقال الرئيس الأعلى للمؤتمر، الدكتور سميح الطرابيشي، إن استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات تبديل المفاصل يُعد خطوة متقدمة، تساعد الأطباء في إجراء العمليات بدقة أكبر، لكنه أكد أن الأطباء بحاجة إلى تدريب وتأهيل مناسب لاستخدام هذه التقنيات بشكل فعّال، مع دراسة إيجابيات كل تقنية وسلبياتها بعناية فائقة، والتدريب الجيد عليها، لأنها في النهاية وسيلة مساعدة، ويجب أن يتم استخدامها بدقة عالية.

وأشار إلى أن معظم الشركات العالمية تقدّم برامج تدريبية للجراحين على الأجهزة، نظراً إلى حساسيتها في المجال الطبي، لأنها تُستخدم في التعامل مع المرضى.

وأكد أن المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل (ICJR)، الذي يُعدّ منظمة مستقلة غير ربحية، تأسس بهدف إعادة ابتكار التعليم الطبي في مجال جراحة العظام، من خلال تطوير وسائل تعليمية مبتكرة، أسهمت في تحسين النتائج الصحية للمرضى عالمياً.

وأعلن الطرابيشي عن خطط المنظمة للتوسع في المنطقة لتشمل أربع دول جديدة، إضافة إلى الإمارات ومصر، وزيادة اجتماعات مجلس الإدارة السنوية إلى أربعة، وكذلك عقد 16 دورة تدريبية لجراحة المفاصل في المنطقة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتدريب الجراحين على مواكبة تقنيات العصر.

وأوضح أن المنظمة ستطلق موقعاً إلكترونياً مبتكراً بداية من العام المقبل، ليكون منصة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الأطباء المحليين والعالميين، وعرض آخر الأبحاث والابتكارات لتعم الفائدة على الأطباء في أنحاء العالم كافة.

وشهد المؤتمر - الذي استمر ثلاثة أيام - أكثر من 21 جلسة، و130 محاضرة علمية، تم خلالها استعراض أحدث التطورات في جراحة المفاصل، بما في ذلك استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد في تصميم المفاصل، وابتكارات جراحات الروبوت الآلي.

وتضمن المؤتمر عرض 39 بحثاً علمياً، و13 بحثاً للأطباء المقيمين، وتقديم أربع ورش عمل تدريبية من قبل الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر.