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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجنح في دبي شخصاً آسيوياً بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهم تهديد الآخرين بالقول والفعل، والاعتداء على سلامة جسم الغير المُفضي إلى المرض، أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً، والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، فيما قضت ببراءته من تهمة هتك العرض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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