الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجنح في دبي شخصاً آسيوياً بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهم تهديد الآخرين بالقول والفعل، والاعتداء على سلامة جسم الغير المُفضي إلى المرض، أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً، والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، فيما قضت ببراءته من تهمة هتك العرض.