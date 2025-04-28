الامارات | تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتَي الشارقة وهونان الزراعية الصينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة هونان الزراعية في جمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتفعيل برامج التبادل الدولي بين المؤسستين.

وتنصّ المذكرة على تطوير التعاون في مجالات عدة، تشمل تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة، وتبادل المواد الأكاديمية والمنشورات العلمية، إضافة إلى تنفيذ برامج تعليمية وثقافية مشتركة وتنظيم فعاليات أكاديمية وبحثية على المستوى الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعتين كمؤسستين رائدتين في قطاع التعليم العالي.

وترأس وفد جامعة هونان الزراعية خلال الزيارة الرسمية للجامعة، وو بو، نائب رئيس الجامعة، حيث كان في استقباله نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية،

الدكتور يوسف حايك، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية من الجانبين.

وشمل برنامج الزيارة لقاءات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى جولة في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، للاطلاع على المرافق البحثية والتعليمية المتطورة في الجامعة.

وضم وفد جامعة هونان الزراعية مدير مكتب التبادل الدولي، يوي هاوبينغ، ومدير مكتب تخطيط التنمية، شاوهوا، وعميد كلية هندسة المناظر الطبيعية، ليو تشانغ بينغ، وعميد كلية الاقتصاد، ليو هوي، وعميد كلية البيئة والإيكولوجيا، تشو ياويو، ومدير مكتب برنامج التعاون الدولي، تشو شياو مي.