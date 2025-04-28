الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ربط

اقترح متعاملون مع بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنشاء برنامج ربط إلكتروني بين الجهتين، يدمج بيانات المشاريع القائمة ضمن المؤسسة مع قاعدة بيانات البلدية، وذلك لتسهيل متابعة مشاريع الإسكان، ورصد التقدم الفعلي في كل مشروع، وتيسير التواصل بين جميع الأطراف المعنية (المؤسسة، والبلدية، والمقاولون، وأصحاب المنازل).

طرق

تساءل سكان يقطنون بمنطقة العوير الأولى في دبي عن موعد انتهاء أشغال الطرق الداخلية، والتشطيبات النهائية لبعض الطرق الرئيسة، وناشدوا الجهات المختصة ضرورة الإسراع في استكمال أشغال الطرق بالمنطقة التي تُعدّ من المناطق السكنية الكبيرة، وتضم فللاً ومجمعات سكنية.

تهور

دعا مستخدمو بعض الطرق إلى تشديد الرقابة على سائقين وصفوهم بـ«المتهورين» الذين يقودون سياراتهم برعونة، من دون مراعاة ضوابط وقوانين المرور التي تحكم حركة قيادة المركبات على الطرق، ما قد يتسبب في حوادث خطرة تهدد حياتهم وحياة الآخرين.

مقطورة

اقترح سائقون في أبوظبي إضافة خدمة طلب لوحة مقطورة (قالوصة) في الخدمات المرورية الإلكترونية في تطبيق «تم»، موضحين أنهم يضطرون إلى الذهاب ومراجعة إدارة المرور والترخيص، وتقديم الطلب عن طريق «الكاونتر» وليس «أونلاين»، وأشاروا إلى أن إضافة الخدمة توفر عليهم الوقت والجهد، وتسهم في سرعة الإنجاز.