الامارات | خبراء: الإمارات نموذج عالمي في الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء في تقنيات الذكاء الاصطناعي أن دولة الإمارات رسخت موقعها كأحد أبرز النماذج العالمية في تطوير البنية التحتية الرقمية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة العمل الحكومي والخاص، بفضل مبادراتها المبتكرة واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة.

وأشاروا إلى أن إطلاق حكومة الإمارات في 2017 «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، خطوة رائدة إقليمياً وعالمياً، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير منظومة رقمية ذكية، وجعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والبيئة.

وأكدوا أن هذا التوجه انعكس في تحول رقمي شامل داخل القطاع الحكومي، إذ باتت الإمارات تحتل الريادة في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ما جعلها في طليعة الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناع، سيجعلها تتصدر وظائف هذا القطاع على مستوى المنطقة.

وذكر المركز أن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نمواً سنوياً بنسبة 74%، وفق «لينكيدإن»، ما يجعلها من أسرع الوظائف نمواً في الدولة.

وأكد الشريك ورئيس قسم التحول الرقمي والتحليلات في شركة كيرني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، روب فان ديل، أن دولة الإمارات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمجرد تجربة أو مشروع بحثي، بل بات بمثابة «نظام تشغيل» متكامل يعيد تشكيل القطاعين العام والخاص معاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الإمارات هو «حوكمة الذكاء الاصطناعي» بشكل مؤسسي ومتكامل.

وأكد أن القطاع الخاص العالمي استجاب لتوجهات الإمارات في هذا المجال، من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل كبريات الشركات.

من جانبه، قال المدير والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG)، فيصل حمادي، إن الإمارات لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على تطويره، في إطار نهج شامل تقوده الحكومة.

بدوره، أكد المدير الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة «إنفيديا» - أدفانسد إنتغريشن الشريك الاستراتيجي لإنفيديا، أحمد جمال، أن دولة الإمارات باتت سباقة إلى عالم الذكاء الاصطناعي لدرجة أنها انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد.

وقال مؤسس معهد الابتكار العالمي، الدكتور هيتندرا باتيل، إن ما أنجزته دولة الإمارات يعكس استيعاباً عميقاً لأهمية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تبنّيه بسرعة، تماشياً مع تسارع التغيرات على مستوى العالم.