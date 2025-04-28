الامارات | تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«المحظرة» الموريتانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة المحظرة الشنقيطية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وقّع الاتفاقية مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، ورئيس جامعة المحظرة الشنقيطية، الدكتور محمد تقي الله ولد الطالب جدو، بحضور رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، وسفير الدولة في نواكشوط، حمد غانم حمد المهيري، والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا بيت الله ولد أحمد لسود.

وتنص بنود الاتفاقية على توفير منح دراسية لطلبة الدراسات العليا، وتشكيل فرق علمية مشتركة لتطوير المناهج والمساقات التعليمية، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم الأنشطة الثقافية والعلمية المشتركة.

وأكّد مدير الجامعة، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، أن التعاون مع جامعة المحظرة الشنقيطية خطوة مهمة تعكس رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة، مشيراً إلى أنها تعد امتداداً للعديد من الشراكات التي تبرمها الجامعة مع المؤسسات التعليمية والثقافية حول العالم.