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عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد وعمار بن حميد يحضرون أفراح المزروع والشريف

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  • عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد وعمار بن حميد يحضرون أفراح المزروع والشريف 1/2
  • عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد وعمار بن حميد يحضرون أفراح المزروع والشريف 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)
حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن أحمد بن سالم المزروع، بقاعة الجواهر، بمناسبة زفاف نجله راشد، على كريمة زين بن محمد بن حسن الشريف.

وهنأ سموهم العريسين وذويهما، متمنين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ والمسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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