الامارات | 100 مليون درهم حصيلة مزاد الأرقام المتميزة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المزاد العلني الـ118 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مساء أول من أمس، الحصيلة الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة منذ إطلاقها، حيث سجل نحو 100 مليون درهم، وحقق الرقم «CC22» القيمة السعرية الأعلى في المزاد، وبِيعَ بثمانية ملايين و350 ألف درهم، تلاه الرقم «BB20» بسبعة ملايين و520 ألف درهم، ثم الرقم «BB19» بستة ملايين و680 ألف درهم، والرقم «AA707» بثلاثة ملايين و310 آلاف درهم، والرقم «AA222» بثلاثة ملايين و300 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني رقم «118»، الذي أقيم في فندق «جراند حياة دبي»، 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات «AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z»، أبرزها الأرقام السوبر 22 CC و19 و20 BB، حيث حددت القيمة الاسمية للأرقام بـ16 مليوناً و565 ألف درهم، بينما وصلت القيمة المحققة للأرقام إلى 98 مليوناً و830 ألف درهم.

وتؤكد هذه النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها هيئة الطرق والمواصلات بدبي في مزاداتها العلنية والإلكترونية، التي تستند إلى الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة التي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها.

وأتاحت الهيئة للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني «www.rta.ae»، وتطبيق «RTA»، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، كما خضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

واشترطت عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يودع شيك تأمين موجهاً إلى الهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين، كما أتاحت عملية الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر موقعها الإلكتروني، ومن خلال تطبيقها أيضاً.