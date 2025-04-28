الامارات | «التربية»: آلية «ثلاثية» لمساعدة الطلاب على اختيار المسار الأكاديمي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل خطة تطبيق التحديثات الجديدة على نظام المسارات التعليمية التي تم تقليصها إلى مسارين، هما (عام ومتقدم)، إذ يتم تطبيقها من العام الأكاديمي المقبل 2025-2026، وتمتد حتى عام 2028، لتمكين الطلبة من اختيار مسارات دراسية توافق ميولهم الأكاديمية وتوجهاتهم المهنية، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات سوق العمل الوطني.

وقالت الوزارة، ضمن خطة شمولية اطلعت عليها «الإمارات اليوم»: «تبدأ الخطة الجديدة بإعادة هيكلة جذرية للخيارات المتاحة للطلبة، حيث تم إلغاء (مسار النخبة) نهائياً بعد أن تقرر أن تكون الدفعة الأخيرة فيه في عام 2025-2026، كما يجري العمل على إعادة هيكلة المسار التطبيقي، مع الإعلان عن تفاصيل إطلاقه لاحقاً».

وتركّز الخطة حالياً على مسارين رئيسين فقط، تضم المسار العام المخصص للطلبة المهتمين بدراسة مجالات، مثل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والعلوم الشرطية، والفنون، والمسار المتقدم الموجه للطلبة ذوي الميول العلمية والمهتمين بتخصصات دقيقة، مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، والعلوم المتقدمة.

آلية ثلاثية

واعتمدت الوزارة آلية ثلاثية، لمساعدة الطلاب في اتخاذ قرار اختيار مسارهم الأكاديمي وفقاً للتحديثات الأخيرة، إذ ينبغي على الطالب اكتشاف الاهتمامات عبر أسئلة ذاتية، مثل: ما المواد التي أحبها؟ أين أرى نفسي بعد 10 سنوات؟ فضلاً عن النقاش والاستشارة مع العائلة والمعلمين والمرشد الأكاديمي والزملاء، وأخيراً اتخاذ القرار باختيار المسار الأنسب، وتحديد السيناريو المناسب حسب ميوله وقدراته، وأوضحت الوزارة في الخطة الشمولية، علاقة المسارات بشروط القبول الجامعي، قائلة: «حدد القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً للدرجة الأكاديمية، حيث تتطلب دراسة الدبلوم والدبلوم العالي معدلاً لا يقل عن 70% للطالب».

بكالوريوس

وفرضت الوزارة متطلبات دقيقة على دراسة البكالوريوس في التخصصات الجامعية ذات الطبيعة العلمية، موضحة أن الطب وطب الأسنان يحتاجان إلى معدل 90% في الرياضيات و90% في مادتين من الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء، وفي الصيدلة 80% في الرياضيات، و80% في مادتين علميتين.

وأفادت بأن دراسة الهندسة تتطلب 80% في الرياضيات والفيزياء، و80% في الكيمياء أو الأحياء، أما القانون فيحتاج إلى 70% في الرياضيات، ولا متطلبات علمية محددة لبقية التخصصات، سواء في المسار العام أو المتقدم.

توزيع زمني

وكشفت الوزارة عبر دليل أولياء الأمور والطلبة للمسارات التعليمية في الحلقة الثالثة، تفاصيل التوزيع الزمني للمسارات بحسب الصفوف، حيث يدرس طلبة الصف التاسع في المسار المتقدم الفيزياء والأحياء، والصف الـ10 الفيزياء والكيمياء، فيما يدرس طلبة الصفين الـ11 والـ12 وفق سيناريوهين، الأول دراسة مادتين علميتين، والثاني دراسة ثلاث مواد علمية (الفيزياء والكيمياء والأحياء).

في المقابل، يدرس طلبة الصف التاسع في المسار العام مادة العلوم، وفي الصف الـ10 يدرس الطالب الفيزياء والأحياء، وفي الصفين الـ11 والـ12 يدرس وفق سيناريوهين فقط، الأول موجه لذوي الميول للعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثاني يُحاكي ذوي الميول العلمية، ويتطلب الحصول على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء في الصف الـ10.

وأفادت الوزارة: «يُسمح في هذا المسار للصف الـ12 بالاستعاضة عن مادة الفيزياء بإحدى المواد الاختيارية التالية: الفنون، العلوم الصحية، أو الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار (CCDI)، شرط تقديم إقرار خطي من الطالب وولي أمره».

السيناريو الثاني

وشددت الوزارة على أن السيناريو الثاني في المسار العام متاح فقط في العام الدراسي 2025-2026، ولن يكون خياراً في السنوات التالية، والانتقال من الصف التاسع «عام» إلى الصف الـ10 «متقدم» ممكن فقط في عام 2025-2026.

وأفادت بأن طلبة المسار العام الذين يرسبون في مادة الفيزياء، يجب عليهم اختيار مادة بديلة، لكن ذلك قد يؤثر في فرص قبولهم في تخصصات علمية، موضحة أنه في حال الرسوب في الصفين الـ11 أو الـ12، يُعاد الصف كاملاً وفق السيناريو الأول، بغض النظر عن المسار السابق، وحددت الوزارة آليات الانتقال بين المسارات والسيناريوهات وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة، حيث تم تمكين الطالب من الانتقال من «العام» إلى «المتقدم» في صفوف محددة (من الثامن إلى التاسع أو من التاسع إلى الـ10)، بشرط تحقيق 80% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في الفصل الأول، ويمكن للطالب الانتقال بين السيناريوهات داخل المسار نفسه، وهذا مسموح فقط في الصف الـ11، خلال أول أسبوعين من بدء العام الدراسي، ولا يُسمح بأي تغييرات في سيناريوهات طلبة الـ12، إذ يلتزم الطالب بما اختاره في الصف الـ11.

• يجري العمل على إعادة هيكلة المسار التطبيقي.. والإعلان عن تفاصيل إطلاقه لاحقاً.

• %80 معدل الحصول في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء لدراسة الهندسة.

• اشتراطات خاصة للالتحاق بدراسة الهندسة والقانون والطب.