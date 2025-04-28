الامارات | إلزام حضانات أبوظبي بتوفير 7 وظائف أساسية «للنساء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي سبع وظائف إلزامية داخل الحضانات مع التزام كل حضانة بتخصيص هذه الوظائف للنساء فقط، وتوفير 25 ساعة تدريب مهني لجميع الموظفين، وذلك وفقاً لـ«سياسة التوظيف الجديدة»، التي تتضمن وصفاً دقيقاً للمهام الوظيفية، إلى جانب وضع مؤهلات وشروط وقواعد التوظيف، لضمان سير العمل بشكل منظم في مؤسسات التعليم المبكر، مشيرة إلى أن عدد الحضانات الخاصة يبلغ 225 حضانة في أبوظبي، وتطبق أربعة مناهج دراسية تتناسب مع الأطفال حتى عمر أربع سنوات.

وتفصيلاً، قالت الدائرة وفقاً للسياسة الجديدة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها: «يتوجب على مؤسسات التعليم المبكر تعيين موظفين في سبع وظائف إلزامية، تشمل مدير مؤسسة التعليم المبكر، ومنسّق التعليم الدامج، ومعلم التعليم المبكر (مشرف حضانة)، ومساعد التعليم المبكر، ومسؤول الصحة والسلامة، ومسؤول النظافة، إضافة إلى موظفي الحراسة، فيما حددت وظائف أخرى في المؤسسة وفقاً لحاجة المكان، وتضمنت مساعد مدير مؤسسة التعليم المبكر (وفقاً لاحتياجات اﻟﻤؤسسة)، ومنسق المناهج الدراسية، ومعلم الدمج، ومعاون صف السنوات المبكرة (مربية)، وممرضة، وسائق الحافلة ومشرف الحافلة (في حال توفير خدمة المواصلات)، إضافة إلى الموظفين الإداريين لإدارة منطقة الاستقبال في اﻟﻤؤسسة التعليمية، ودعم التواصل مع أولياء الأمور والمساعدة في تنسيق جميع المهام الإدارية، وإعداد الفواتير والتعامل مع المدفوعات والتسجيل».

ووفقاً للسياسة الجديدة، تلتزم مؤسسات التعليم المبكر بشغل وظائفها الإدارية والتعليمية والتنظيمية بكوادر مؤهلة، مع التأكد من أن المرشحين لهذه المناصب الأساسية يلبون متطلبات الخبرة والمؤهلات المطلوبة، والتأكد من تضمين كفاءات خاصة بتنمية الطفولة المبكرة كجزء من متطلبات الوظيفة للمرشحين، ويجب أيضاً تقييم المرشحين بناء على قدرتهم على إظهار هذه الكفاءات خلال عملية المقابلة الوظيفية، وتلتزم مؤسسات التعليم المبكر بتوظيف النساء فقط داخل اﻟﻤؤسسة (في الوظائف السبع)، فيما يُسمح بتوظيف الرجال كسائقي حافلات، وحراس أمن (في حال كانوا يحرسون المباني من الخارج فقط)، كما يُسمح بتوظيف رجال من قبل طرف آخر لتقديم برامج رياضية لامنهجية.

واشترطت الدائرة في مدير الحضانة، أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في تنمية الطفولة المبكرة أو في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي حال كانت درجة بكالوريوس في أي تخصص آخر، يجب الحصول على الشهادة المهنية في القيادة في مجال الطفولة المبكرة (المستوى الخامس)، فيما يشترط في وظيفة معلم التعليم المبكر، درجة بكالوريوس في تنمية الطفولة المبكرة أو في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي حال كانت درجة البكالوريوس في أي تخصص آخر، يجب الحصول على الشهادة المهنية في القيادة في مجال الطفولة المبكرة (المستوى الثالث).

كما ألزمت دائرة التعليم المبكر، مؤسسات التعليم المبكر بضمان حصول جميع اﻟﻤوظفين العاملين بها على 25 ساعة من التطوير المهني المستمر، وتخصيص ما لا يقل عن ثلاثة أيام تدريب سنوياً، وتخصيص هذه الأيام حصرياً للتطوير المهني المستمر للمعلمين والموظفين المعنيين، وأن تُحسب ضمن الـ25 ساعة تدريب الإلزامية، وإشراك اﻟﻤوظفين في جميع فرص التطوير المهني التي تقررها دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي أو الجهات الأخرى، وأن يتضمن التطوير المهني برامج تدريبية تعزز المعرفة بكفاءات تنمية الطفولة المبكرة أو تقويها، على أن تشمل هذه الساعات التدريب المعتمد وفقاً لدور الموظف، وألّا يتم التعاقد إلا مع مقدمي خدمات خارجيين مرخصين للتطوير المهني المستمر المتعلق بالمتطلبات التنظيمية.

وألزمت الدائرة مؤسسات التعليم المبكر بمتابعة جودة وفاعلية التطوير المهني المستمر للموظفين وتقييمها، والاحتفاظ بتوثيق دقيق لجميع برامج التطوير المهني المستمر لديها، بما في ذلك عدد ساعات التطوير المهني المستمر والحضور والمجالات التي شملها التدريب وتعليقات المشاركين وغيرها حسب الحاجة، إضافة إلى التزام جميع المؤسسات بتضمين كفاءات تنمية الطفولة المبكرة معياراً أساسياً عند تقييم أداء الموظفين، ويُتوقع من مؤسسات التعليم المبكر الامتثال الكامل لهذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 2025-2026.

الامتثال

أكّدت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ضرورة إدخال بيانات جميع اﻟﻤوظفين، بمن في ذلك اﻟﻤتطوعون واﻟﻤساعدون الفرديون، في نظام (PASS) التابع لدائرة التعليم والمعرفة وفقاً لأدوارهم الوظيفية، مشددة على ضرورة الامتثال الكامل لهذه السياسة من جانب مؤسسات التعليم المبكر الذي سيبدأ من العام الدراسي المقبل 2025-2026، محذرة من أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيُعرّض المؤسسة للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها وفقاً لأنظمة وسياسات ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة، من دون الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته.

• 225 إجمالي عدد الحضانات الخاصة في أبوظبي، وتطبق أربعة مناهج دراسية تتناسب مع الأطفال حتى عمر أربع سنوات.

• بكالوريوس الطفولة المبكرة، أو البكالوريوس وشهادة مهنية، شرط أساسي لوظيفة معلم.