الامارات | آدم الروداني يحرز لقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة المغربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الطالب آدم الروداني لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى المملكة المغربية، من بين 4342048 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، مثلوا 14197 مدرسة وتحت إشراف 20200 مشرف ومشرفة قراءة.

وجرى تتويج الطالب آدم الروداني من الصف الثامن في مدرسة الإمام الشافعي التابعة لمنطقة الرباط سلا القنيطرة خلال الحفل الختامي الذي جرى في العاصمة المغربية الرباط، بحضور معالي محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومسؤولين وتربويين ومعنيين بالشأن الثقافي وعدد كبير من ذوي الطلبة المشاركين في المنافسات.

كما شهد الحفل تتويج السعدية أزادو من منطقة الدار البيضاء بلقب "المشرفة المتميزة"، كما نالت مدرسة فاطمة الأندلسية من منطقة القصر الكبير لقب "المدرسة المتميزة".

وفي فئة أصحاب الهمم، ذهب المركز الأول إلى الطالبة وئام شكوك من الصف الثامن في إعدادية الخميسات التابعة لمنطقة الرباط سلا القنيطرة، بعد تصفيات شارك فيها 579 طالباً وطالبة.

العشرة الأوائل

ووصل إلى التصفيات النهائية من الدورة التاسعة على مستوى المملكة المغربية عشرة طلاب وطالبات، وضمت القائمة إضافة إلى بطل التحدي آدم الروداني كلاً من: أحلام كريمي من الصف الثامن في مدرسة ابن يسن التابعة لمنطقة الرباط سلا القنيطرة، ورفيق الزويمي من الصف الثاني عشر في مدرسة التدبير المفوض (مراكش آسفي)، ونسيبة أيلال من الصف التاسع في مدرسة عبد الواحد المراكشي (بني ملال خنيفرة)، ومحمد بن شعايب من الصف الخامس في مدرسة صلاح الدين (فاس مكناس)، ووئام قطب من الصف الحادي عشر في مدرسة واحة الزيتون (مراكش آسفي)، وهاجر بهاوي من الصف السابع في مدرسة تيمولاي (كلميم واد نون)، وشيماء بولبن من الصف العاشر في مدرسة عائشة أم المؤمنين (طنجة تطوان الحسيمة)، وعائشة بودرى من الصف السادس في مدرسة عائشة تكمنت (بني ملال خنيفرة)، ومريم عروك من الصف الحادي عشر في مدرسة الإمام مالك (الداخلة واد الذهب).

إذكاء روح المعرفة

وقال معالي محمد سعد برادة: "تبذل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جهوداً كبيرة لتعزيز عادة القراءة لدى طلبة المدارس في المملكة المغربية، وتحثهم كل عام على المشاركة في تحدي القراءة العربي، المبادرة التي أضحت منبرًا نوعياً لترسيخ ثقافة القراءة وإذكاء روح المعرفة في نفوس الطلبة، والتي تنسجم مع رؤيتنا لإعداد جيل مثقف، مؤهل للمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن".

وأضاف معاليه: "نشهد اليوم ثمرة جهود جبارة بذلها طلابنا الأعزاء، بدعم من أسرهم وأساتذتهم، حيث أثبتوا أن القراءة ليست مجرد هواية، بل هي وسيلة للارتقاء بالذات، وبناء الشخصية، وتوسيع الآفاق المعرفية".

وهنأ معالي محمد سعد برادة الفائزين والفائزات وأهالي الطلبة والأسرة التعليمية في المملكة وجميع المشاركين في المنافسات، متوجهاً بالشكر إلى القائمين على تحدي القراءة العربي، وكل من ساهم في إنجاح تصفيات الدورة التاسعة على مستوى المملكة المغربية.

مستويات لافتة

من جانبه، قال الدكتور فوزان الخالدي: "رسخت مبادرة تحدي القراءة العربي نفسها على خارطة المشهد الثقافي العربي، ونجحت منذ إطلاقها في العام 2015 في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب والطالبات، وقدمت إسهامات مؤثرة وفق عمل ممنهج متكامل في تعزيز مكانة اللغة العربية، وقد حققت الدورة التاسعة من التحدي إنجازات غير مسبوقة من حيث أعداد المشاركين والتوسع الجغرافي، والمستويات اللافتة للمتنافسين خلال التصفيات النهائية، ما يؤكد قوة الرسالة التي تحملها المبادرة والتفاعل الكبير الذي تحظى به من كل معني بالشأن الثقافي والمعرفي".

وأضاف: "أهنئ أبطال الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي في المملكة المغربية الشقيقة، كما أتوجه بالتهنئة إلى ذويهم ومدارسهم وأساتذتهم، وأشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الجديد، ولا شك في أن نجاح التصفيات على مستوى المملكة المغربية جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتعاونها الوثيق مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)".

مشاركة قياسية

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل.

كما يهدف التحدي إلى بناء المنظومة القيمية للأجيال الصاعدة من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.