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الامارات | شرطة أبوظبي تسيطر على حريق اندلع في الوحدة مول

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | شرطة أبوظبي تسيطر على حريق اندلع في الوحدة مول 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فِرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع مساء الأحد، الموافق 27 إبريل 2025، في الوحدة مول، أبوظبي، ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وتجري الآن عملية التبريد وسحب الدخان.

وأهابت شرطة أبوظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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