حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024.

حقق المركز ناتجاً اقتصادياً إجمالياً بقيمة تزيد على 22 مليار درهم في عام 2024 مدفوعاً باستضافة أكثر من 100 فعالية كبرى بزيادة 32% مقارنة مع 2023 واستقطبت تلك الفعاليات مليوني مشارك.

وقال سموه عبر منصة إكس:"اطّلعت على تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024، حيث حقق المركز ناتجاً اقتصادياً إجمالياً بقيمة تزيد على 22 مليار درهم في عام 2024 مدفوعاً باستضافة أكثر من 100 فعالية كبرى بزيادة 32% مقارنة مع 2023 واستقطبت تلك الفعاليات مليوني مشارك ... هذه الأرقام تعكس ريادة دبي ومكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار وترسخ مكانة المركز ليس فقط كمنصة لاستضافة أهم المعارض والمؤتمرات بل محرّك للتنمية الشاملة وداعم رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية D33 فهنا تُصنع الفرص، وتُبنى الشراكات وتُرسم ملامح المستقبل".