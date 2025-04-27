الامارات | منصور بن محمد: ملتزمون برعاية الأجيال القادمة وضمان مستقبل صحي وآمن لهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، فعاليات «سباق الأمل»، الذي نظمته مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، لصالح «صندوق الطفل» الهادف إلى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال.

وبهذه المناسبة، ثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، أمس، الجهود المبذولة من المشاركين والداعمين كافة لـ«سباق الأمل»، وأكد أن هذه الفعالية تجسّد روح «عام المجتمع 2025»، وتعكس نموذجاً ملهماً للتكافل والعمل المشترك، بما يسهم في تمكين الفئات المستحقة من الأطفال عبر مبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياتهم الصحية والاجتماعية.

وأضاف سموه: «نؤمن بأن الرياضة تمثل أداة فاعلة لتعزيز التلاحم الاجتماعي، ووسيلة لبناء قنوات تواصل مؤثرة بين الأفراد والجهات المعنية، وهو ما تجلى اليوم في هذا الحدث الذي يدعم (صندوق الطفل) كجزء من التزامنا طويل الأمد برعاية الأجيال القادمة وضمان مستقبل صحي وآمن لهم».

وعلى هامش الحدث، شهد سموه تبرع «بنك دبي الإسلامي» بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم «صندوق الطفل».

وأُقيم السباق مساء أمس على ممشى مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية في منطقة الجداف، وامتد لمسافة تراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، بمشاركة أكثر من 1500 شخص، من بينهم نحو 300 طفل، وبحضور كل من: نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان جمعة بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة الدكتور عامر الزرعوني، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محمد مصبح علي ضاحي، والرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية علاء المنيني، ومسؤول الخدمات المجتمعية للأفراد في بنك دبي الإسلامي هند ناصر، إلى جانب عدد من المانحين والجهات الداعمة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» الدكتور عامر شريف، إن «سباق الأمل» يمثل نموذجاً ملهماً لتكامل الجهود الصحية والمجتمعية، كما يعكس التزام «دبي الصحية» بتوفير رعاية شاملة للفئات المستحقة، لاسيما الأطفال، وفق منظومة متكاملة تسعى إلى تمكين أفراد المجتمع من أن يكونوا شركاء فاعلين في دعم الرعاية الصحية، انطلاقاً من التزامنا بعهد «المريض أولاً».

ولفت إلى أن «صندوق الطفل»، الذي أطلقته «دبي الصحية» بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في نوفمبر 2023، يهدف إلى علاج ثلاثة آلاف حالة سنوياً في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال من خلال فريق طبي مؤهل وأحدث التقنيات، لتقديم رعاية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية عصام كلداري: «نؤمن بأن الصحة هي ثقافة وأسلوب حياة متكامل ومحور أساسي في بناء مجتمع مزدهر. ويأتي دعمنا لمبادرة (سباق الأمل) انسجاماً مع الجهود المتواصلة لمدينة دبي الطبية في تعزيز مفاهيم الرفاهية الصحية في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر صحة وأماناً للأجيال القادمة، ما ينعكس من خلال دعمنا المستمر للمبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة، وشراكات الجهات والهيئات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الرعاية الصحية التي ترتكز في جوهرها على قيم العطاء، والتضامن الإنساني».

وقال كبير مستشاري مجلس الإدارة في بنك دبي الإسلامي عبدالله الهاملي: «نعتز في بنك دبي الإسلامي بشراكتنا مع (مؤسسة الجليلة)، ونفخر بالمساهمة في الجهود التي تُحدث أثراً مباشراً في حياة الأطفال المرضى وأسرهم. لقد قطعت الإمارات أشواطاً متقدمة لصناعة مستقبل مشرق للأجيال القادمة، لتصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به، مدفوعة برؤية استراتيجية لإعداد جيل قادر على المنافسة العالمية والمحرك الرئيس لنهضة البلاد وتقدمها خلال الأعوام القادمة. إن دعمنا لـ(صندوق الطفل) ينطلق من إيماننا العميق بأهمية توفير رعاية صحية متكاملة، انسجاماً مع مسؤوليتنا المؤسسية كمصرف وطني يضع الجانب الإنساني في صميم أولياته، ويحرص على ترسيخ قيم التلاحم والترابط».

وأعرب الدكتور عامر الزرعوني، عن شكره لجميع الشركاء على دعمهم لهذا السباق الخيري، كذلك لبنك دبي الإسلامي على تبرعه السخي الذي يعكس روح التضامن مع الشركاء الاستراتيجيين ويجسد الدور الرائد لمؤسساتنا الوطنية في خدمة المجتمع. وأضاف أن هذا التبرع يمثل خطوة جديدة في شراكتنا العميقة والمستمرة مع بنك دبي الإسلامي، ويسهم في تمكين صندوق الطفل من أداء رسالته الإنسانية في توفير الرعاية الطبية للأطفال.

ويأتي «سباق الأمل» في إطار حرص «مؤسسة الجليلة» على تعزيز دور الرياضة كأداة فاعلة لدعم المبادرات والبرامج الخيرية في القطاع الطبي، بما يُشجّع على اتباع نمط حياة صحي يعزز رفاهية الأفراد، ويواكب «عام المجتمع 2025»، كذلك يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات.

منصور بن محمد:

. الحدث يجسّد التلاحم المجتمعي ويعزز الدور الاستراتيجي للرياضة في دعم المبادرات الصحية والخيرية تماشياً مع عام المجتمع 2025.