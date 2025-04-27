الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة خميس جمعة بوعميم

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شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة خميس جمعة بوعميم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة خميس جمعة بوعميم، خلال زيارة سموّه أمس لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهِم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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