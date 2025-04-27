الامارات | 3 طلبة أصحاب همم يبتكرون إشارة مرور ذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ثلاثة طلبة من أصحاب الهمم (الصم) في مدرسة ابن سينا، بأبوظبي، إشارة مرور ذكية، تتحول تلقائياً من اللون الأحمر إلى الأخضر عند اقتراب سيارات الإسعاف، أو سيارات الدفاع المدني، أو سيارات الشرطة، ما يسمح لها بالمرور بأمان وهدوء دون حاجة لإطلاق صافرات الإنذار أو التوقف. ويسهم ذلك في تحسين حركة السير، وتقليل زمن الاستجابة لبلاغات الحوادث والحرائق والحالات المرضية الحرجة.

واستخدم الطلبة في المشروع نظام تعريف ذكياً، يمكنه رصد سيارات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة من مسافات كافية، وقياس المسافة والوقت المستغرق للوصول إلى الإشارة، لتغييرها وإغلاق بقية الإشارات، قبل أن تتحول الإشارة المعنية إلى اللون الأخضر، والسماح للسيارات المحددة في النظام بالمرور السلس بما يسرع الاستجابة للطوارئ، إضافة إلى توفير خط سير آمن وسريع لهذه السيارات.

ويتكون ابتكار الطلبة أحمد منير وقصي النحال وروضة المنصوري، من جزأين: الأول يتم تركيبه في إشارات المرور، ويتضمن أجهزة لتحديد المواقع، ذات خصائص استشعار حساسة لرصد الإشارات المرسلة من سيارات الدفاع المدني والإسعاف وغيرها. والثاني بطاقة ذكية توضع في سيارة الإسعاف لإرسال موجات تلتقطها الأجهزة المثبتة في الإشارة لرصد اقترابها من التقاطع، وقياس الوقت الذي سيستغرقه وصولها إليه، وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة، والحد من المخاطر الناجمة عن الحوادث.